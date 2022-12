Marqué par la guerre, un chœur d’enfants ukrainien retrouve l’espoir dans la musique

Lorsque les sirènes des raids aériens ont récemment retenti à Kyiv, la chorale d’enfants Shchedryk, qui était en pleine répétition pour un programme de Noël, est entrée en action.

Plus de deux douzaines de jeunes chanteurs, portant des partitions et des sacs à dos, se sont précipités du Palais des enfants et des jeunes, leur espace de pratique de longue date, vers un abri anti-bombes à proximité. Là, utilisant des téléphones portables comme lampes de poche, ils ont repris leur chant, remplissant l’espace froid et exigu de chansons folkloriques et de chants jusqu’à ce que les sirènes s’estompent.

“J’avais peur, mais j’avais aussi de l’espoir”, se souvient Polina Fedorchenko, une jeune de 16 ans membre de la chorale. “Nous savions que si nous pouvions traverser cela, nous pourrions traverser n’importe quoi.”

Les enfants de la chorale Shchedryk, qui se produira au Carnegie Hall dimanche, ont été durement touchés par la guerre. Ils ont perdu des amis et des parents dans les combats ; regardé les bombes russes dévastant les écoles, les églises et les rues de la ville ; et aux prises avec l’anxiété et le traumatisme de la guerre.