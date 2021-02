Marque incontournable de smartphones acquise par la startup Nothing de Carl Pei

À la fin du mois dernier, le co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, a annoncé que sa nouvelle start-up s’appelait simplement « Nothing ». Il a ensuite été révélé que la marque prévoyait de sortir une paire d’écouteurs TWS. La société prévoit de publier à terme un écosystème d’appareils qui pourraient se connecter les uns aux autres. Si cela vous semblait familier, c’est parce que la marque de smartphones aujourd’hui disparue, Essential, allait faire de même.

Il semble que l’intention initiale d’Essential de créer cet écosystème d’appareils se soit alignée sur Nothing comme le révèle un nouveau rapport. 9to5Google a trouvé des dépôts auprès de l’Office britannique de la propriété intellectuelle qui révélaient que l’ancien PDG d’Essential Andy Rubin avait transféré la propriété des actifs de marque d’Essential à Nothing Technologies Limited de Carl Pei.

Le transfert a été achevé le 6 janvier 2021 et initialement déposé le 11 novembre 2020. Le transfert de propriété intellectuelle comprend les marques, le logo et la marque Essential existants qui appartiennent désormais à Nothing.

L’Essentiel PH1 n’a pas été un grand succès en soi, mais la start-up de l’entreprise est devenue une licorne – recevant une valorisation de l’entreprise de plus d’un milliard de dollars avant de vendre un seul produit. Nous devons nous demander si Nothing de Carl Pei ira plus loin que ce que tout le monde a eu l’occasion de faire. La société a finalement échoué à la suite des informations faisant état d’inconduite de Rubin pendant son temps de travail chez Google.

Avant la chute d’Essential, la société prévoyait de sortir un PH-2 et un PH-3, ainsi qu’un nouveau smartphone extra-plat avec une nouvelle interface.



Andy Rubin de Essential les a tweetés en octobre 2019

Nous nous demandons si Nothing acquerrait également les brevets d’Essential et nous nous demandons également si l’entreprise envisage de sortir à terme un smartphone. Compte tenu de l’expérience de Pei sur le terrain, nous devons dire que nous sommes intrigués par ses projets pour l’avenir de Nothing. L’implication de la marque Essential la rend encore plus intéressante. A-t-il le potentiel de perturber le marché des smartphones? Nous ne savons pas encore.

