Marque de 50 médailles du contingent indien aux Jeux olympiques spéciaux mondiaux d’été

Le contingent indien a poursuivi sa ruée vers les médailles aux Jeux olympiques spéciaux mondiaux d’été, franchissant ici la barre des 50 médailles.

À la fin de la journée, SO Bharat avait 55 médailles, dont 15 d’or, 27 d’argent, 13 de bronze réparties dans cinq sports différents – athlétisme, cyclisme, dynamophilie, patinage à roulettes et natation.

L’Inde a enregistré cinq médailles en natation (3 d’or, 1 d’argent et 1 de bronze) et six en cyclisme (3 d’or, 2 d’argent, une de bronze) mercredi.

Chaque membre de l’équipe cycliste a remporté une médaille, Neel Yadav étant le premier à le faire avec une médaille de bronze dans la course sur route de 5 km.

Plus tard, Yadav, Shivani et Indu Prakash ont remporté la médaille d’or dans le contre-la-montre de 1 km, tandis que Kalpana Jena et Jeyaseela Arbutharaj ont remporté la médaille d’argent.

Dans la piscine, le nombre de médailles de l’Inde a presque doublé grâce aux exploits des nageurs de style libre, Diksha Jitendra Shirgaonkar, Pooja Giridharrao Gaikavada et Prashaddhi Kamble remportant des médailles d’or, avec Madhav Madan ajoutant une autre médaille à son décompte (or, 25 m nage libre) et Sidhanth Murali Kumar remportant le bronze au 25 m nage libre.

Entre autres, Saket Kundu de Sonepat a remporté l’argent au mini javelot Niveau B.

L’élève de l’école Little Angels est un athlète multisports qui a participé à des compétitions de tennis de table, de patinage artistique et d’athlétisme au niveau national.

Parmi les probables des Jeux olympiques spéciaux mondiaux d’hiver de 2023, Kundu a perdu sa chance de représenter l’Inde lorsque les Jeux ont été annulés.

Faisant fi de sa déception, il est passé au mini-javelot, une épreuve qui a fait ses débuts aux Jeux mondiaux de Berlin, et sa médaille a été la première que l’Inde a remportée dans cette épreuve.

