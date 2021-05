Marqeta dépose S-1 comme valeur supérieure à 16 milliards de dollars sur les marchés privés

Marqeta est devenue l’une des entreprises les plus en vogue du commerce numérique, même si peu de consommateurs en ont déjà entendu parler.

Son nom est sur le point de devenir beaucoup plus familier. Vendredi, l’entreprise déposé pour être rendu public et, dans son prospectus aux investisseurs, a révélé une croissance annualisée des revenus au premier trimestre de 123% à 108 millions de dollars, tandis que sa perte nette s’est rétrécie à 12,8 millions de dollars, contre 14,5 millions de dollars un an plus tôt.

en 2020, le chiffre d’affaires annuel a plus que doublé pour atteindre 290,3 millions de dollars et la société a enregistré une perte de 47,7 millions de dollars.

Fondée en 2010 et basée à Oakland, en Californie, Marqeta vend une technologie de paiement conçue pour détecter les fraudes potentielles et garantir que l’argent est correctement acheminé. La société émet des cartes physiques personnalisées, qui ressemblent à des cartes de crédit et de débit, que les entrepreneurs de DoorDash ou d’Instacart utilisent pour effectuer des achats au point de vente dans des restaurants ou des supermarchés.

Bon nombre des principaux clients de Marqeta viennent de vivre des années record alors que la pandémie a poussé le commerce vers les appareils mobiles. En plus des entreprises de livraison de repas, Marqeta alimente la carte de débit de Square pour les propriétaires de petites entreprises et sa populaire application Cash pour les paiements peer-to-peer. Affirm et Klarna, qui fournissent des prêts de petits dollars aux consommateurs pour des achats tels que des vélos et des téléviseurs, utilisent la technologie de Marqeta pour transférer de l’argent avec leurs prêts à tempérament.

Larry Albukerk, qui courtage des actions pré-IPO chez Échange EB, a déclaré que les actions de Marqeta se négociaient sur le marché secondaire entre 33 et 35 dollars l’action. Sur la base d’un total de 484,4 millions d’actions de classe A et de classe B, comme indiqué dans le prospectus, cela valorise la société entre 16 et 17 milliards de dollars.

Il y a un an, Marqeta a levé des capitaux pour une valeur d’environ 4,3 milliards de dollars.

«C’est certainement l’une des entreprises les plus en vogue sur les marchés privés», a déclaré Alburkerk, qui détient également des actions de Marqeta. « Il a été une performance constante au cours des deux dernières années et est récemment devenu l’une des actions les plus recherchées à acheter pré-public. »

Albukerk a déclaré que Marqeta était là-haut avec Stripe et Plaid en termes d’actions de haute technologie que les investisseurs recherchent, mais Marqeta est la seule des trois à négocier régulièrement parce que les deux autres sociétés sont plus restrictives avec les transferts de propriété.

Marqeta est en concurrence à une extrémité du marché des technologies de paiement avec des fournisseurs traditionnels comme Fiserv et FIS, et à l’autre extrémité avec des fournisseurs modernes comme Adyen et Stripe. Là où Marqeta se différencie le plus, c’est dans son service d’émission de cartes, qui permet aux clients de créer une carte physique ou virtuelle très spécialisée pour leurs partenaires commerciaux.

La société affirme dans les sections sur les facteurs de risque de son prospectus que son expansion en 2020 a reflété celle de ses clients dans le commerce électronique et la livraison de produits alimentaires et d’épicerie. À mesure que l’économie rouvrira, les habitudes de dépenses pourraient changer.

«La croissance de nos revenus nets au cours des dernières périodes a augmenté, car de nouveaux consommateurs se sont tournés vers ces services», a déclaré la société. « Si cette tendance de la demande des consommateurs et des habitudes de dépenses ralentit ou s’inverse à mesure que les restrictions d’abris sur place s’atténuent et que la pandémie s’atténue, la croissance de nos revenus nets pourrait être affectée. »

Marqeta s’est classée 33e sur la liste Disruptor 50 de CNBC l’année dernière.

