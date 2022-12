Maroc WC pour changer la mentalité des entraîneurs africains

AL RAYYAN, Qatar – Alors que le Maroc tente de devenir la première nation africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, l’entraîneur Walid Regragui espère que Lions de l’Atlas le succès conduira également à plus d’opportunités en Europe pour les entraîneurs d’origine arabe.

“Cette question est probablement la meilleure à poser aux clubs européens : ‘Pourquoi n’engagent-ils pas d’entraîneurs arabes ?’ Regragui a déclaré lors d’une conférence de presse, un jour avant que son équipe n’affronte le Portugal en quarts de finale.

“C’est peut-être une question culturelle, c’est peut-être un aspect mental. Aujourd’hui, je pense qu’il est impossible que Manchester City ou Barcelone amènent un entraîneur arabe. Ils n’y pensent même pas, comme si nous n’en valions pas la peine. Comme si nous nous sommes ignorants dans le football ou nous sommes incapables d’une telle tâche.

“Cependant, il y a des moments dans l’histoire qui font changer d’avis les gens et c’est à nous, les cultures arabes et africaines, de montrer que nous sommes prêts.”

Avec une victoire contre le Portugal samedi, le Maroc se qualifierait pour jouer le vainqueur de l’Angleterre contre la France.

Depuis la fin de sa carrière de joueur de 13 ans en 2011 – qui s’est déroulée principalement en France – la carrière d’entraîneur de Regragui s’est limitée à des emplois au Maroc et au Qatar. Au cours de cette période, a déclaré Regragui, d’autres opportunités ne se sont pas présentées en raison d’un manque d’expérience perçu.

Walid Regragui souhaite que la course du Maroc à la Coupe du monde conduise à davantage d’entraîneurs africains et arabes en Europe. Photo par Alexander Hassenstein/Getty Images

“C’est impossible pour lui, cherchons quelqu’un d’autre”, a déclaré Regragui, offrant des évaluations antérieures de lui en tant que candidat entraîneur. “Sept matchs [as Morocco’s coach] et je suis en quart de finale.

“Expliquez-moi cela. Expliquez-moi ce miracle. L’expérience ? Peu importe. Ce sont des compétences. Peu importe votre origine, religieusement parlant ou culturellement parlant ou d’où vous venez. Les compétences sont la seule mesure.”

Regragui, 46 ans, a pris ses fonctions d’entraîneur du Maroc il y a un peu plus de trois mois, après avoir mené le Wydad Casablanca au titre de la Ligue des champions d’Afrique en mai.

Il a remplacé le Bosniaque Vahid Halihodzic, qui a mené l’équipe jusqu’aux qualifications mais a été licencié, en partie, après avoir affronté les joueurs vedettes Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui – les deux joueurs ont commencé les quatre matchs au Qatar.

Lors de la Coupe du monde, Regragui a été félicité pour avoir installé un système efficace dans lequel il a demandé beaucoup à ses joueurs défensifs. En quatre matchs, le Maroc a gardé trois cages inviolées (contre la Belgique, la Croatie et l’Espagne) et le seul but qu’il a accordé était un but contre son camp contre le Canada.

“Le défi est de faire aussi bien que nous l’avons fait lors des matchs précédents. Et si nous réussissons. Nous aurions alors pratiquement battu toutes les meilleures équipes”, a déclaré Regragui.

“Nous voulons montrer que l’Afrique mérite d’être ici. Le Maroc mérite d’être là. Que le football est mondial et que nous avons de bons joueurs. Nous avons la fédération derrière nous. Nous avons tout un peuple derrière nous, et en fait, l’ensemble continent derrière nous et avons aussi le monde arabe.”

Avec le Maroc représentant à la fois les nations africaines et arabes, une course vers les demi-finales serait considérée comme un accomplissement historique avec un impact considérable.

“Je veux changer les mentalités”, a déclaré Regragui. “Beaucoup d’entraîneurs africains peuvent en fait entraîner en Europe et dans de grands clubs.”