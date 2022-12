Maroc vs Portugal : Pourquoi y a-t-il autant de sièges vides pour les quarts de finale de la Coupe du monde ?

Le quart de finale de la Coupe du monde entre le Maroc et le Portugal a débuté samedi au Qatar – avec des milliers de sièges encore vides au stade Al Thumama.

Le Maroc n’est que la quatrième équipe africaine à se qualifier pour les quarts de finale d’une Coupe du monde et les Lions de l’Atlas cherchent à devenir le premier de leur continent dans l’histoire du tournoi à disputer une demi-finale.

Les supporters se sont déplacés par milliers depuis le Maroc pour ce match contre le Portugal et sur les sites de revente de billets ces derniers jours, c’était le plus recherché des quatre affrontements en quart de finale.

Néanmoins, au coup d’envoi samedi, il y avait des milliers de sièges vides.

Tout au long de la première mi-temps, le stade a progressivement commencé à se remplir, même s’il y avait encore de gros vides dans les tribunes avec plus d’une demi-heure passée.

La cause la plus probable du retard dans l’entrée des fans est la circulation dense. Avec les distances assez petites au Qatar, de nombreux supporters se sont rendus aux matchs d’Uber et cela a provoqué de gros embouteillages avant ce match.

De plus, le point de chute pour Uber et les services de taxi laisse aux fans une bonne marche jusqu’au stade, car ils doivent traverser un pont puis passer la sécurité.

Rien de tout cela ne devrait prendre trop de temps, mais lorsque des milliers de fans arrivent en même temps, tout le processus est ralenti.

À la mi-temps, le stade était rempli à environ 85-90 %.