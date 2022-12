Maroc vs Portugal Dream11 Team Prediction: Maroc vs Portugal Vérifier le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match de quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 de samedi Maroc vs Portugal, 10 décembre, Stade Al Thumama, 20h30 IST

Le Maroc a remporté une victoire surprise après avoir battu la puissante Espagne pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Les hommes de Walid Regragui profitent actuellement d’une course incroyable au Qatar et ils n’ont pas encore perdu un match à la Coupe du Monde de la FIFA 2022. .

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

La nation africaine visera désormais à poursuivre la course de rêve et à scénariser un autre bouleversement majeur alors qu’ils sont tous prêts à affronter le Portugal en quart de finale samedi. Le quart de finale entre le Maroc et le Portugal se jouera au stade Al Thumama de Doha.

Le Portugal, quant à lui, a battu la Suisse 6-1 pour se qualifier pour le tour suivant. L’attaquant vedette Cristiano Ronaldo ne faisait pas partie du onze portugais et en son absence, Goncalo Ramos, 21 ans, a réalisé une performance remarquable. Ramos a réussi un triplé pour guider son équipe vers les quarts de finale et il est également devenu le deuxième plus jeune buteur portugais de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA.

Selon plusieurs médias, l’entraîneur du Portugal Fernando Santos sera à nouveau banc de Ronaldo en quart de finale contre le Maroc.

Avant le match de quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Maroc et le Portugal ; voici tout ce que vous devez savoir :

Maroc vs Portugal Télédiffusion

Les chaînes Sports 18 et Sports 18 HD ont le droit de diffusion du match Maroc vs Portugal de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Maroc vs Portugal Streaming en direct

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Maroc et le Portugal sera diffusé en direct sur l’application et le site Web JioCinema.

Détails du match Maroc vs Portugal

Le match de quart de finale Maroc vs Portugal de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 se jouera au stade Al Thumama le samedi 10 décembre à 20h30 IST.

Prédiction Maroc vs Portugal Dream11 Team

Capitaine : Bruno Fernandes

Vice-capitaine : Hakim Ziyech

Onze de jeu suggérés pour le Maroc contre le Portugal Dream11 Fantasy Football :

Gardien : Yassine Bounou

Défenseurs : Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Diogo Dalot, Raphael Guerreiro

Milieux de terrain : Sofyan Amrabat, Bruno Fernandes, William Carvalho

Attaquants : Hakim Ziyech, Goncalo Ramos, Sofiane Boufal

Maroc vs Portugal Possible onze de départ :

Maroc : Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Yahia Attiyat Allah, Noussair Mazraoui, Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal

Portugal : Diogo Costa, Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro, Otavio, William Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Goncalo Ramos, Joao Felix

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici