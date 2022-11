Maro Itoje souligne «l’incroyable potentiel» de l’Angleterre et se penche sur le style de l’Afrique du Sud | Actualités du rugby à XV

Maro Itoje est enthousiasmé par la perspective d’affronter l’Afrique du Sud samedi

Maro Itoje pense que l’Angleterre a “un potentiel incroyable” dans son équipe et a hâte d’affronter l’Afrique du Sud samedi au stade de Twickenham.

L’équipe d’Eddie Jones entre dans la semaine de test après avoir récupéré de 25-6 pour faire match nul 25-25 avec les All Blacks à la suite de trois essais tardifs dramatiques.

L’Angleterre va maintenant compléter son quatuor de matches de la Série des nations d’automne en accueillant l’Afrique du Sud samedi. L’attaquant Itoje exige qu’ils soient implacables dans leur poursuite des champions du monde.

“Jouer contre l’Afrique du Sud à Twickenham – j’ai vraiment hâte d’y être. Je souhaite seulement que le match soit un peu plus tôt car nous avons laissé beaucoup de choses là-bas contre la Nouvelle-Zélande”, a déclaré Itoje.

“Alors que la seconde mi-temps était un peu plus comme nous voulons jouer, cette semaine est l’occasion, espérons-le, de jouer comme nous le voulons pendant les 80 minutes complètes.

“Nous avons un potentiel incroyable dans cette équipe, nous devons juste le débloquer”, a ajouté Itoje. “Nous passons de plus en plus de temps ensemble et devenons plus cohérents, alors j’espère que cela viendra.

“Je suis fier que nous ayons persévéré (contre la Nouvelle-Zélande) et que nous ne soyons pas partis et fiers d’avoir joué du bon rugby vers la fin de ce match, mais nous devons jouer comme ça pendant tout le match.

Internationaux d’automne d’Angleterre dimanche 6 novembre Angleterre 29-30 Argentine 14h15 samedi 12 novembre Angleterre 52-13 Japon 15h15 samedi 19 novembre Angleterre 25-25 Nouvelle-Zélande 17h30 samedi 26 novembre Angleterre vs Afrique du Sud 17h30

“Vous ne voulez jamais être trop heureux avec un match nul, mais c’est mieux que de perdre. J’espère que cela nous mettra en meilleure position pour l’Afrique du Sud, qui sera un grand défi”, a poursuivi Itoje.

“L’Afrique du Sud n’a pas changé sa façon de jouer depuis son premier match de rugby international ! Un coup de pied arrêté solide, un jeu de coups de pied solide, une défense solide.”

Itoje sait à quoi s’attendre des Springboks samedi après-midi

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Jones, a souligné l’importance d’avoir des options dans le coup franc ce week-end, en prévision de l’assaut aérien des Springboks. Jones a pointé vers Itoje remplaçant Sam Simmonds au flanc aveugle et Dave Ribbans à partir du verrou.

“Nous avons probablement besoin de trois sauteurs contre l’Afrique du Sud. Ce sera un jeu de tir plus élevé, nous allons donc y jeter un œil”, a déclaré Jones.

“Nous avons été un peu déçus au début contre la Nouvelle-Zélande quant à l’efficacité de notre défense contre le ruck. Ardie Savea nous a plutôt bien géré.

“Tom Curry et Sam Simmonds étaient bons sur le plan défensif et c’est le meilleur test match que j’ai vu Billy Vunipola jouer depuis 2019.”

Jones: C’est toujours aux joueurs de décider

L'entraîneur-chef de l'Angleterre, Eddie Jones, a salué l'esprit combatif de son équipe après avoir récupéré un match nul contre la Nouvelle-Zélande

À la fin du match contre la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre a été critiquée par certains pour avoir lancé le ballon avec l’horloge dans le rouge, Jones a déclaré qu’il soutenait la décision de ses joueurs.

“C’est toujours aux joueurs de décider. Je fais confiance à leur prise de décision”, a-t-il ajouté. “Je ne suis pas sur le terrain, je n’ai pas accès à eux. Alors je fais juste confiance à leurs décisions.

“Je pense que nous avons très bien joué en deuxième mi-temps. Nous sommes déçus de ne pas avoir gagné le match, mais un match nul est un match nul, et avec la domination qu’ils avaient en première mi-temps, nous aurions pu tomber.

“Vous avez vu de meilleures équipes que nous tomber contre les All Blacks et perdre par 40 ou 50 points. Absolument pulvérisé.

“Si vous ne restez pas dans le combat, vous pouvez être époustouflé. Nous sommes restés dans le combat, et je pense que l’équipe de direction était exceptionnelle. Owen (Farrell) à sa 100e sélection a fait un excellent travail, avec (Ellis) Genge et (Jack) Nowell.

À propos de la décision tardive, le skipper Owen Farrell a ajouté: “Nous voulions juste voir où nous en étions du ruck. Si nous allions de l’avant, prenions le pied avant et avions une opportunité, alors nous voulions la saisir, et si pas nous voulions prendre une bonne décision, et je pense que c’est ce qui a été fait.”