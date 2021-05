Marnus Labuschagne manque son équipe australienne pour la tournée aux Antilles | Nouvelles de cricket

L’Australien Marnus Labuschagne restera au Pays de Galles avec le comté de Glamorgan

Steve Smith, David Warner et Pat Cummins ont été ramenés dans l’équipe élargie de 23 hommes d’Australie pour la tournée limitée des Antilles lundi, mais Marnus Labuschagne a manqué à cause des restrictions de voyage causées par la pandémie COVID-19.

Les batteurs Smith et Warner et le paceman Cummins faisaient partie des sept joueurs inclus dans l’équipe de lundi qui ont raté la tournée de Nouvelle-Zélande en mars après avoir déjà été sélectionnés pour la tournée d’essai avortée plus tard en Afrique du Sud.

Le trio était sur un vol charter au départ des Maldives qui a atterri à Sydney lundi, terminant le voyage de retour retardé de la Premier League indienne suspendue pour 40 joueurs australiens, le personnel de soutien et les experts des médias.

Labuschagne, cependant, restera au Pays de Galles avec Glamorgan, côté comté, en raison de « la complexité logistique de rejoindre l’équipe depuis le Royaume-Uni et des quarantaines associées », a déclaré Cricket Australia (CA) dans un communiqué de presse.

« Quiconque connaît Marnus (Labuschagne) comprend qu’il donnerait absolument n’importe quoi à jouer pour l’Australie et il est profondément bouleversé de rater le match en raison de circonstances indépendantes de la volonté de quiconque », a déclaré le sélecteur en chef Trevor Hohns.

«Nous avons travaillé sur de nombreuses options lors de conversations avec Marnus pour trouver une solution viable, mais nous sommes finalement arrivés à la conclusion qu’il était plus pratique pour lui de rester au Royaume-Uni.

« Si nous n’avions pas été au milieu d’une pandémie mondiale, Marnus serait en tournée. »

Le joueur polyvalent Daniel Sams, qui a été testé positif au COVID-19 le mois dernier avant de prendre sa place dans l’IPL, a demandé à ne pas être considéré pour la tournée aux Antilles « pour des raisons de santé et de bien-être », a déclaré CA.

L’Australie jouera trois joueurs d’un jour à la Barbade et cinq internationaux de plus de 20 ans à Sainte-Lucie alors qu’ils poursuivront leurs préparatifs pour le World Twenty20 en Inde plus tard cette année.

CA a déclaré qu’elle discutait toujours de la possibilité d’une tournée limitée du Bangladesh après le voyage aux Antilles.

« Nous espérons pouvoir nous rendre au Bangladesh à la fin de la tournée aux Antilles », a déclaré Ben Oliver de CA. « Ces discussions avancent bien et des mises à jour seront fournies en temps voulu. »

Oliver a déclaré que tous les joueurs seraient vaccinés contre le COVID-19 avant leur départ pour les Caraïbes fin juin.

L’équipe australienne: Aaron Finch, Ashton Agar, Jason Behrendorff, Alex Carey, Pat Cummins, Josh Hazlewood, Moises Henriques, Mitchell Marsh, Glenn Maxwell, Riley Meredith, Josh Philippe, Jhye Richardson, Kane Richardson, Tanveer Sangh, D’Arcy Short, Steven Smith, Mitchell Starc, Marcus Stoinis, Mitchell Swepson, Andrew Tye, Matthew Wade, David Warner, Adam Zampa.