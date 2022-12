Marnie Simpson révèle une incroyable perte de poids de deux pierres et demie en combinaison rouge

MARNIE Simpson a montré son incroyable perte de poids de deux pierres et demie dans une combinaison rouge moulante.

La star de Geordie Shore s’est rendue sur son Instagram pour montrer son look aminci, alors qu’elle posait dans une nouvelle vidéo.

INSTAGRAM

Marnie a montré sa taille taillée[/caption]

Instagram

La star a récemment accueilli son deuxième bébé, son fils Oax[/caption]

Marnie, 30 ans, qui a accueilli son petit fils Oax il y a sept mois, a dit à ses fans qu’elle avait réussi à jeter une énorme pierre de deux ans et demi.

Elle a montré sa taille fine et ses courbes incroyables alors qu’elle enfilait une combinaison rouge, avec un décolleté décolleté.

Marnie se tordit et se retourna pour la caméra, alors qu’elle se tenait devant l’arbre de Noël dans son salon.

La star avait l’air glamour alors qu’elle laissait ses cheveux bruns couler dans son dos, alors qu’elle se maquillait avec un minimum de maquillage pour la vidéo.

Elle a dit à ses fans : « Sunday Spill time les gars ! Beaucoup d’entre vous ont remarqué ma perte de poids et m’ont demandé comment j’avais fait.

“Alors écoutez et faites-moi savoir si vous souhaitez plus de détails sur la façon dont j’ai réussi à perdre 2 et demi Stone au cours des 4 derniers mois.

“Je ne peux pas vraiment y croire moi-même tbh ! Mais j’ai l’impression que beaucoup d’entre vous peuvent comprendre mes difficultés, jongler avec 2 enfants peut être délicat, mais j’ai trouvé le meilleur combo pour m’aider à arriver à ce point et je suis si heureux.

Ses amis et ses fans ont inondé la section des commentaires pour jaillir de sa silhouette incroyable, la qualifiant d ‘«incroyable» et «époustouflante».

Sophie Kasaei a écrit : “Je n’ai jamais vu quelqu’un avoir l’air si incroyable après tout ce que vous avez traversé et avoir eu deux enfants.”

Tandis que Holly Hagan écrivait: “Tu as l’air fou”, Lauren Goodger de The Only Way Is Essex a ajouté: “Magnifique bébé, wow, bravo.”

Cela vient après que Marnie a révélé que son fils Oax avait été ramené à l’hôpital après un problème de santé rare.

La star de la télévision s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour révéler que la fillette de sept mois “vivait beaucoup” alors qu’elle expliquait son absence sur les réseaux sociaux.

Marnie, qui a accueilli son deuxième enfant avec son fiancé Casey Johnson cette année, a déclaré que la famille traversait une « période difficile » ces derniers temps.

S’adressant à ses histoires Instagram, Marnie a expliqué: “Désolé si je n’ai répondu à personne, honnêtement, nous traversons beaucoup de choses avec Oax.

“S’il vous plaît, comprenez que je n’ignore personne, j’ai juste un moment difficile en ce moment. Je reviens vite.”

Elle a ensuite partagé une photo d’Oax dormant sur sa poitrine, alors qu’elle faisait la moue vers la caméra, l’air fatiguée et abattue.

INSTAGRAM

Marnie a dit à ses fans qu’elle avait perdu plus de deux pierres en quatre mois[/caption]