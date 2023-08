Marnie Simpson étourdit en maillot de bain découpé alors qu’elle se blottit contre son mari Casey Johnson lors d’un voyage en famille à Ibiza

MARNIE Simpson a laissé tomber les mâchoires avec sa dernière publication sur les réseaux sociaux.

La star de Geordie Shore a profité de ses histoires Instagram samedi et a fait plaisir à ses 5,8 millions de followers.

Photos/@marns

Marnie Simpson a provoqué une tempête dans un maillot de bain découpé[/caption] Instagram/@marns

Marnie avait l’air incroyable alors qu’elle posait avec son mari Casey Johnson[/caption]

Marnie, 31 ans, s’est déshabillée en maillot de bain alors qu’elle se blottissait contre son mari Casey Johnson.

L’heureux couple vit actuellement grand lors de vacances en famille à Ibiza.

La star de télé-réalité avait l’air incroyable alors qu’elle posait une tempête dans une pièce unique découpée à fleurs lumineuses qui avait des détails argentés en forme de cœur.

Elle a coupé ses superbes mèches brunes de son visage avec deux pinces papillon roses assorties à son maillot de bain.

Pendant ce temps, Casey était beau dans un t-shirt graphique et un short violet.

Casey et Marnie se sont mariés en avril et ont célébré avec une fête étoilée.

Ils ont été rejoints par leurs familles et leurs amis de Geordie Shore – Charlotte Crosby, Holly Hagan, Nathan Henry et Sophie Kasaei – au magnifique Bassmead Manor Barns, Cambs.

Marnie a dit OK!: « J’ai vu Casey, mes amis et ma famille et je me suis sentie à l’aise. »

Alors que le marié a déclaré: «Marnie marchant dans l’allée est une expérience unique dans une vie – je n’oublierai jamais ce sentiment. J’étais concentré sur elle, j’avais l’impression que personne d’autre n’était là. C’était incroyable. »

Marnie et Casey se sont rencontrés dans l’émission Single AF en 2017.

Ils ont confirmé leur relation quelques mois après la fin de l’émission et ont accueilli leur premier fils, Rox, le 29 octobre 2019.

Le couple a ensuite un deuxième petit garçon, Oax, le 18 mai 2022.

INSTAGRAM

Marnie et Casey se sont mariés en avril 2023[/caption]