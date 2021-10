Marnie Simpson étourdit dans une tenue d’Halloween terrifiante après s’être inscrite à The Real Dirty Dancing

MARNIE Simpson était plus belle que jamais alors qu’elle posait pour des photos dans une tenue d’Halloween terrifiante pour une séance photo dans le nord de Londres.

La star de Geordie Shore – qui modélisait les lentilles de contact DEFY EYES – avait l’air méconnaissable dans le costume jeudi.

Marnie Simpson a subi une transformation gothique pour un tournage d'Halloween à Londres

Elle a assorti ses cheveux roux à des lentilles de contact effrayantes

Marnie, 29 ans, a opté pour une robe noire avec un décolleté très révélateur pour le tournage et un smokey eye dramatique.

Elle a complété le look avec une lèvre rouge foncé et une perruque assortie.

Pour avoir l’air encore plus effrayante, la mère d’un enfant a opté pour une paire de lentilles rouges et a peint du faux sang coulant sur son menton.

Marnie a été une femme occupée ces dernières semaines.

La star de télé-réalité s’est récemment inscrite à la nouvelle émission E4 The Real Dirty Dancing.

Elle s’est récemment rendue à Norfolk pour filmer le prochain programme, qui sera animé par Keith Lemon et Ashley Roberts.

Marnie et neuf autres célébrités tenteront de reconstituer des scènes emblématiques du film classique et les six autres deviendront des danseurs de soutien lors de la représentation finale.

La star de MTV sera rejointe par le favori de Towie James Argent, Chelsee Healey de Hollyoaks, Tom Malone Jr de Gogglebox, YouTuber Saffron Barker et Lee Ryan de Blue sur le programme.

Marnie a dit qu’elle était impliquée dans quelque chose d’excitant le mois dernier, mais n’a pas voulu dire quoi.

Elle a dit aux fans sur Instagram : « J’ai hâte de vous montrer tout ce que j’ai filmé . «

La beauté est devenue célèbre en 2013 dans la septième série de Geordie Shore.





En 2018, elle a décidé de poursuivre d’autres choses en 2018.

Un an plus tard, elle rejoint Gaz Beadle, Aaron Chalmers et Holly Hagan dans le spin-off Geordie Shore OG.

Marnie est également fiancée à Casey Johnson, qui est devenu célèbre en 2014 en tant que membre du groupe de garçons de la 11e série de X Factor.

Le couple s’est rencontré lors du tournage de Single AF en 2017.

Ils partagent un fils ensemble, Rex, qu’ils ont accueilli au monde en octobre 2019.

Le look régulier de Marnie est très différent





