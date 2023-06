Marnie Simpson est magnifique alors qu’elle montre des abdominaux dans une robe semi-transparente

MARNIE Simpson était magnifique alors qu’elle montrait ses abdominaux dans une robe semi-transparente.

La star de Geordie Shore a séduit dans une robe longue en maille avec une broderie florale.

Marnie a posé pour le cliché alors qu’elle était assise sur une chaise haute avec un microphone au-dessus de sa tête, devant un écran vert.

La maman de deux enfants s’est rendue sur Instagram pour partager l’incroyable photo avec ses 5,7 millions de followers.

En étiquetant l’emplacement comme MTV, Marnie a sous-titré le message : « Interviews », avec un emoji de caméra.

Les fans ont afflué vers la section des commentaires pour partager l’amour.

L’un d’eux a dit : « superbegggggg ».

Un autre a écrit: « Toujours beau naturellement. »

Un troisième intervint : « Non, tu es en fait la plus jolie, je ne peux pas m’occuper de toi. »

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a révélé qu’une querelle de Geordie Shore avait éclaté entre Charlotte Crosby et Marnie.

Des initiés ont déclaré au Sun que les choses étaient devenues si explosives pendant que le gang tournait à Chypre, et maintenant Charlotte et Marine sont en désaccord comme jamais auparavant, même se désabonner sur les réseaux sociaux.

Leur amitié de longue date est en jeu après que des tensions sont apparues pendant le voyage.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun : « La chute a commencé dans la villa, et après que Charlotte soit rentrée tôt chez elle, cela n’a fait qu’empirer.

« Des amis ont essayé d’intervenir mais ils ne se suivent plus.

« Ils sont tous les deux furieux – cela a commencé par de petites rangées dans la villa, maintenant cela a dégénéré en une véritable querelle. »

Marnie a récemment fait le lien avec son partenaire de longue date Casey Johnson.

Le couple a apprécié sa journée et a célébré avec une fête étoilée.

