Marnie Simpson de Geordie Shore porte un haut sans soutien-gorge en dentelle transparente pour un cliché sensuel

Marnie Simpson de GEORDIE Shore a laissé peu de place à l’imagination en enfilant un numéro en dentelle transparente pour un cliché sexy.

Portant le maquillage le plus subtil, la star de télé-réalité, 31 ans, détournait le regard de la caméra alors qu’elle se perchait sur le bord de son canapé.

Instagram

Marnie Simpson a épaté ses fans avec cette photo sexy[/caption]

Les vêtements de nuit à fleurs plongeantes couvraient vaguement sa poitrine et ont rendu les fans très excités alors qu’ils commentaient avec des yeux de feu et de cœur d’amour. émojis.

Marnie nous a récemment avoué qu’elle se sentait plus sexy que jamais après avoir retrouvé ses courbes.

Elle nous a dit : « J’ai perdu deux pierres [back in January] mais j’ai pris environ dix kilos depuis.

« Je pense que mon poids le plus bas était de 9 pierres, et maintenant je suis passé à 9 pierres 10, mais en fait, je préfère où je suis en ce moment. »

Marnie a remanié son régime alimentaire et son programme d’exercice après avoir donné naissance à son deuxième enfant, Oax, en mai 2022 et a dévoilé son nouveau physique début 2023.

Mais alors qu’elle affichait à l’époque sa silhouette transformée et disait se sentir « bien dans sa peau physiquement et mentalement », elle avoue aujourd’hui qu’elle est vite devenue mécontente d’elle. nouveau look.

Elle ajoute : « C’est vraiment étrange parce que même si je suis devenue très mince, j’ai complètement perdu ma forme. J’ai perdu toutes mes courbes et bizarrement je me sentais moins sexy.

Ces jours-ci, elle se sent beaucoup plus en confiance et admet que cela porte ses fruits dans la chambre avec son mari Casey, qu’elle a épousé en mars.

« Nous sommes toujours très chauds l’un pour l’autre », rit-elle lorsqu’on lui demande comment la vie conjugale la traite. Je ne pense pas que quelque chose ait vraiment changé, je me sens comme la femme de Casey depuis la première année où nous étions ensemble donc rien n’a vraiment changé.

« Nous avons cependant une très bonne relation et nous travaillons très dur pour que les choses restent sexy, fraîches et chaudes. »

Instagram

Marnie a embrassé son corps sur OnlyFans[/caption]