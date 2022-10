Marnie Simpson de Geordie Shore montre une incroyable perte de poids de deux pierres avant et après les clichés

MARNIE Simpson a montré les résultats de son incroyable perte de poids de deux pierres avant et après les clichés.

La star de Geordie Shore, 30 ans, a révélé la transformation sur Instagram, disant à ses abonnés que même elle “ne peut pas croire” la différence.

Instagram

Marnie a montré son incroyable perte de poids de deux pierres[/caption]

Instagram

Plus tôt cette semaine, Marnie a révélé que son plus jeune fils, Oax, avait commencé un traitement pour un trouble du crâne[/caption]

Sur les deux photos, on peut voir Marnie vêtue d’un gilet à imprimé léopard et d’un pantalon en cuir.

La maman de deux enfants a déclaré aux fans: “Je me rends compte que je n’étais pas grosse avant, mais je me sentais en mauvaise santé, inapte et j’étais en fait en surpoids pour ma taille, ce qui me rendait léthargique et fatiguée.

“La vérité, c’est que j’ai toujours évité de publier des photos peu flatteuses, mais je suis si fier maintenant d’avoir réussi à perdre près de deux pierres de poids au cours des derniers mois, alors j’ai pensé partager ça.

“Je l’avais vraiment accumulé après avoir eu mes deux magnifiques garçons, mais je ne peux même pas blâmer la grossesse, je mangeais juste beaucoup trop et je me laissais aller du point de vue de la santé.”

En savoir plus sur Marnie Simpson TABLEAU DE BORD A&E Le fils de la star de Geordie Shore, Marnie Simpson, transporté d’urgence à l’hôpital JABS A GOODUN Arg, Marnie Simpson et bien d’autres s’inscrivent à notre événement Jabs Army Big Boost CE SOIR

Plus tôt cette semaine, Marnie, qui est fiancée au chanteur Casey Johnson, a révélé que leur plus jeune fils Oax, quatre mois, avait commencé un traitement pour un trouble du crâne.

Elle a partagé une photo d’Oax portant un casque spécialement conçu pour aider sa plagiocéphalie – une condition esthétique où la tête est aplatie en apparence, généralement à l’arrière ou sur le côté.

Elle a déclaré: “Mais je fais confiance au processus et je sais que ce sera un voyage pour nous en tant que famille, et cela va demander une sérieuse persévérance de ma part et de Casey, mais les gars @technologyinmotion sont si réconfortants et m’ont fait me sentir comme contenu que possible sur toute l’expérience!

“Je documenterai l’ensemble des progrès réalisés pour que tout le monde puisse les voir et je tiendrai tout le monde au courant de la façon dont nous progressons si quelqu’un veut des conseils, mon DM est toujours ouvert .”





Selon le Great Ormond Street Hospital, les casques comme celui d’Oax doivent être portés 23 heures par jour.

Marnie et Casey sont également parents d’un fils Rox, deux ans.