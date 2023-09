Marnie Simpson de Geordie Shore brise son silence sur les retombées de Charlotte Crosby après que la star ait quitté l’émission dans une dispute flamboyante

La star de GEORDIE Shore, Marnie Simpson, a rompu son silence sur ses retombées avec sa co-star Charlotte Crosby.

Charlotte a quitté la série MTV cet été après une série de disputes avec d’autres membres de la distribution, dont Marnie.

Getty

Marnie a parlé pour la première fois de ses retombées avec Charlotte[/caption] Getty

Charlotte a quitté Geordie Shore cet été après une série de disputes[/caption]

S’adressant exclusivement au Sun, Marnie, 31 ans, a parlé pour la première fois de la division qui les séparait et a révélé ses espoirs de réconciliation.

« Je suis toujours prête à régler les choses avec Charlotte, mais évidemment les choses doivent être discutées et abordées », nous a dit la mère de deux enfants, que l’on verra bientôt dans le spin-off de MTV All Star Shore.

« Je n’ai pas de rancune, je n’ai jamais été à ce moment-là en personne. Quand on atteint la trentaine, tout semble si trivial. Rien ne vaut vraiment l’énergie nécessaire pour continuer. »

Elle a poursuivi : « Nous sommes justement à ce moment de notre vie où nous sommes parents. Les choses changent, vous savez, alors nous devrons simplement voir ce qui se passe.

Charlotte est rentrée tôt après le tournage de la prochaine série de Geordie Shore à Chypre après une série de disputes, et elle et Marnie ont ensuite cessé de se suivre sur les réseaux sociaux.

Charlotte a ensuite fondu en larmes plus tôt ce mois-ci sur son podcast Always On, révélant qu’elle avait quitté la série « pour toujours » et qu’elle ne reviendrait pas.

Elle a déclaré : « Cela a fini par tourner terriblement mal. Je ne sais pas pourquoi mais toute la série, j’ai découvert plus tard, était un peu bizarre.

Bien que Charlotte n’ait nommé aucun membre spécifique du casting, elle a expliqué : « Il y a eu une dispute idiote, à propos d’une chaise haute, qui a dégénéré. Et je viens de partir.

Mais même si Charlotte a déclaré que son chapitre était clos avec la série, elle est de retour après l’avoir quittée dans le passé.

Cette fois, cependant, Marnie pense que Charlotte le pense vraiment.

Elle a déclaré au Sun : « Honnêtement, d’après ce que j’ai vu, je pense vraiment qu’elle pourrait simplement être dans un état d’esprit différent.

« J’ai l’impression qu’elle en a un peu fini avec ça, mais on ne sait jamais. Nous avons tous dit [we’re done with Geordie Shore] à un moment donné, alors ne dis jamais jamais, tu sais, elle pourrait revenir.

Marnie, pour sa part, n’en a certainement pas fini avec la franchise.

Plus tôt cette année, elle s’est rendue en Colombie, avec sa co-star Chantelle Connelly, pour filmer All Star Shore, diffusé la semaine prochaine.

La série de concours voit des stars de diverses émissions de téléréalité emblématiques – Jersey Shore, Geordie Shore, Germany Shore, Acapulco Shore, Rio Shore, F Boy Island et Too Hot To Handle – partager une maison de plage et participer à divers défis pour remporter un prix de 150 000 $.

Marnie déclare : « Je voulais faire ça parce que c’est tellement différent de toutes les émissions de téléréalité que j’ai faites auparavant. Avec les défis et tout ce que je voulais, je voulais voir jusqu’où je pouvais me pousser.

La deuxième saison de All Star Shore sera diffusée sur MTV UK le lundi 25 septembre à 22h et sera disponible en streaming sur Paramount+ le même jour.

MTV

Marnie sera bientôt vue dans le spin-off de Geordie Shore, All Star Shore[/caption] Instagram/@charlottegshore

Charlotte est tombée en panne sur son podcast alors qu’elle discutait de quitter la série[/caption]