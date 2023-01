Marnie Simpson critiquée par les fans alors qu’ils ne suivent pas la star “dommageable” de Geordie Shore après sa perte de poids spectaculaire

MARNIE Simpson a été critiquée par ses followers après avoir déclaré que sa perte de poids “modifiait le poids de sa mère”.

Le Geordie Shore OG a laissé tomber deux pierres et demie au cours des quatre derniers mois, lançant un plan de remise en forme appelé Marnie’s Motiv8.

Marnie a partagé des photos avant et après après avoir essayé de perdre du «poids de maman»

Les fans ont critiqué en disant qu'elle "profitait de l'insécurité des gens"

Depuis lors, elle partage des photos avant et après en ligne, portant le même bikini pour montrer la différence.

Mais dans son dernier message, qui la voit dans un bikini à imprimé peau de serpent, sa légende a agacé les fans qui pensent qu’elle déprécie ceux qui ont un “poids de maman”.

Elle a écrit: “Cela a pris 4 mois et un peu de sueur Si vous ressentez cette ambiance New Year New Me, je suis avec vous. Qui diable n’a pas exagéré la semaine dernière ”

“Eh bien, c’est l’heure d’un nouveau départ les gars – découvrez comment j’ai changé tout le poids de ma mère et mon poids excessif et ma triste bourrage de poids de mes sentiments.”

Les commentaires ont mal plu à ceux qui pensent qu’elle cible délibérément des parents conscients d’eux-mêmes qui souffrent peut-être déjà d’une faible estime de soi.

“Rien de mal avec le” poids de maman “, arrêtez de mettre autant de pression sur les mères alors que la majorité est déjà consciente d’elle-même”, a écrit l’un d’eux.

“J’ai l’impression que tu nous trolles maintenant,” dit un second. «Mais plus sérieusement, il s’agit d’un comportement d’exploitation et d’accaparement d’argent. Je me demande pourquoi vous avez attendu janvier alors que tout le monde a abusé à Noël et s’est senti gros et merdique.

“Ces photos sont tellement dommageables”, a écrit un troisième, incitant un fan à répondre et à dire: “Je vais la suivre car j’en ai marre de voir ces photos.”

En conséquence, les commentaires ont été limités sur le message.

Alors que certains se sont opposés à ses publications quotidiennes sur la perte de poids, d’autres l’ont félicitée d’être en forme.

La star a perdu deux pierres et demie au cours des quatre derniers mois

“Ce poste m’a donné de la motivation”, a écrit l’un d’eux.

Tandis qu’un second disait : « LES HATERS VONT HATE MARNS ! Nous t’aimons”

Dans une autre vidéo publiée hier, Marnie s’est sentie obligée de démystifier les affirmations selon lesquelles elle était “enceinte dans la photo d’avant” ou avait subi une intervention chirurgicale après d’autres commentaires blessants.

Elle s’est également heurtée à l’ancienne star de Bake Off Laura Adlington dans ses commentaires avant que le boulanger ne l’appelle pour “tirer profit de l’insécurité des gens” en lançant le plan de remise en forme le lendemain de Noël.

Marnie a riposté, qualifiant Laura de “paranoïaque” et pleine de “théories du complot”, affirmant que son Instagram n’était “que de bonnes vibrations”.

Laura a répondu: “De bonnes vibrations ne profiteraient pas des insécurités des gens, les bébés.”

Le Geordie Shore OG est devenu la dernière star à créer son propre plan de remise en forme et de perte de poids pour 2023, avec James et Ola Jordan et Charlotte Dawson parmi ceux qui ont une refonte corporelle pour la nouvelle année.

Les anciens pros de Strictly James et Ola ont lancé Dance Shred après avoir perdu près de sept pierres entre eux,

Pendant ce temps, Charlotte a lancé Belleh Blast après avoir également perdu du poids après une crise de santé l’année dernière, où elle a appris qu’elle était sensible au diabète de type 2.

La maman de deux enfants a dit qu'elle avait du mal avec son poids