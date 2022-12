Marnie Simpson accusée d’avoir édité ses photos de perte de poids alors qu’elle est critiquée par des trolls cruels

MARNIE Simpson a été accusée par des trolls d’avoir “monté” ses photos de perte de poids.

La star de Geordie Shore, 30 ans, a montré ses résultats incroyables et a admis qu’elle se sentait plus confiante en elle-même.

Marnie Simpson a été accusée d'avoir édité ses clichés de perte de poids

Ses fans n'ont pas été impressionnés par le cliché avant et après

Marnie a partagé un cliché avant et après dans un haut et un bas de bikini à bretelles.

Montrant sa transformation, elle a dit aux fans : “TELLEMENT heureuse d’être de RETOUR à l’ancienne moi ! Honnêtement, je me sens TELLEMENT plus confiant en moi – et en mes vêtements !

Je ne dis pas que vous devez avoir une certaine taille pour vous sentir bien, mais pour moi, le gain de poids était le reflet de ne pas être dans un endroit très heureux.

« Je ne peux pas vous dire à quel point je me sens mieux maintenant les gars.

“Donc, si vous envisagez de revenir à l’ancien vous en 2023, nous avons une excellente offre sur mon régime alimentaire et mon programme de remise en forme.”

Cependant, les fans sceptiques n’ont pas tardé à commenter la transformation du corps et ont affirmé que la photo avait été modifiée et que des angles de caméra intelligents avaient été utilisés.

L’un d’eux a écrit: “Quelqu’un d’autre a remarqué à quel point les cordes étaient serrées dans le dos sur la première photo par rapport à la seconde ??? Ou est-ce juste moi ?

Un autre a posté: «Je dois dire que l’avant et l’après ne sont pas vraiment réfléchissants. La position est différente et pas flatteuse sur la première photo l’éclairage du bronzage… C’est un peu un con vraiment. Bien que je sois sûr que les résultats sont vrais, les images sont trompeuses à mon avis.

“La plinthe a-t-elle aussi rétréci ou est-ce simplement un horrible photoshop”, a déclaré un troisième.

Quelqu’un d’autre a dit: “Qu’est-ce qui se passe avec vos plinthes sur la deuxième photo?”

Un autre a commenté: “Je peux dire que c’est photoshoppé juste par le contour de ses jambes intérieures.”

“Tellement de filtrage sur les jambes, nous ne sommes pas dupes, nous avions l’air mieux avant de toute façon,”

Cependant, tous les fans n’étaient pas d’accord et beaucoup se sont précipités pour féliciter Marnie pour son travail acharné et sa nouvelle silhouette.

L’un d’eux a écrit: “Tu y vas fille !!! Je connais le sentiment après avoir eu un bébé de ne plus se sentir soi-même. N’écoute pas les ennemis bébé.

Un autre a posté : « Je ne comprends pas pourquoi les gens ont mentionné la plinthe ? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas simplement être heureux pour les autres et ce qu’ils accomplissent.

Marnie a récemment montré sa perte de poids de deux pierres et demie en bikini – et les fans ne pouvaient pas croire à quel point elle était belle.

Marnie, maman de deux enfants, a dit à ses fans : « Ça a changé les gars ! J’étais dans un endroit assez sombre avec ma confiance il y a quelques mois, j’avais l’impression de m’être perdu. Comme si l’ancienne Marnie avait disparu. Avec le fait d’être maman, tous ces problèmes de santé, j’ai vraiment déprimé.

“J’ai pris BEAUCOUP de poids avec une alimentation confortable et le SOPK (syndrome des ovaires polykystiques) et je pensais que c’était tout. J’allais toujours ressentir un peu.

“Mais je me sens à nouveau après avoir perdu 2 et 1/2 Stone et je me suis remis à faire de l’exercice et à mieux manger. Pas encore mieux – juste un meilleur contrôle des portions.

Sa co-vedette Charlotte Crosby s’est empressée de la commenter en écrivant : “Regarde incroyable Marnie !.”

Jack Quickenden lui a dit: “Bravo mon pote”, tandis que Chelsee Healey a fait remarquer: “Smashed it.”

Instagram