Marmion fait une déclaration avec une victoire au Don Flavin Invitational – Shaw Local

DeKALB – À l’approche du Don Flavin Invitational, Jameson Garcia, senior de Marmion de 126 livres, a déclaré qu’il avait l’impression que les cadets étaient négligés lorsqu’il s’agissait de discuter des meilleurs de l’État.

Après une performance parfaite contre certaines des meilleures équipes de l’Illinois pour remporter la poule des champions et la première place au classement général du tournoi vendredi, Garcia a déclaré qu’il se sentait beaucoup mieux quant à la façon dont les gens perçoivent Marmion.

“C’est plutôt cool”, a déclaré Garcia. «Toute l’année, il y a eu toutes ces discussions sur toutes ces autres équipes étant les meilleures de l’État. Cela prouve simplement que nous sommes les meilleurs et que nous sommes ceux à battre.

Garcia a remporté ses trois matchs à l’automne vendredi, aidant les Cadets à vaincre Prospect 42-24, Marist 47-17 et Joliet Catholic 41-20.

“La lutte Marist, Prospect et JCA est amusante”, a déclaré l’entraîneur de Marmion, Nathan Fitzenreider. “C’est ce à quoi nous nous préparons et c’est pourquoi nous voulons lutter contre les meilleurs gars. Venir ici et faire ça était amusant.

Les cadets ont roulé le dernier jour tandis que les trois autres équipes de la poule se sont toutes battues, toutes terminant 1-2 avec Prospect prenant la deuxième place, Marist troisième et JCA quatrième.

Nicholas Garcia, Zach Stewart, Santino Scolaro, Collin Carrigan et Ed Perry ont rejoint Jameson Garcia avec des fiches de 3-0 ce jour-là.

“Il est phénoménal”, a déclaré Fitzenreider à propos de Jameson Garcia. “C’est un leader de notre équipe, un senior à la recherche d’un troisième titre d’État. Nous attendons beaucoup de grandes choses de lui et il répond toujours à la cloche. J’essaie juste de chérir cette dernière année où je l’ai entraîné.

Le lutteur de St. Charles East Dom Munaretto épingle Eduardo Castro de DeKalb dans leur match de 106 livres vendredi. (David Toney pour Shaw Local/David Toney)

St. Charles East a fini par remporter le Gold Pool, composé des quatre équipes de deuxième place du match de jeudi. Les Saints ont perdu contre la JCA, 36-32, pour conclure le jeu du bracket jeudi, mais ont dominé DeKalb 57-11, Lockport 45-27 et Yorkville 61-9 vendredi.

Huit des 14 lutteurs ont eu des deuxièmes journées parfaites pour les Saints, qui ont pris la cinquième place au classement général. Ben Davino était l’un des quatre lutteurs du tournoi à avoir une épingle dans les six matchs au cours des deux jours. Dom Munaretto a eu cinq quilles sur les deux jours.

L’entraîneur Jason Potter a déclaré que l’équipe avait appris une leçon après la défaite contre JCA. Il a déclaré que les duels sont très différents des tournois individuels et que les 14 lutteurs doivent faire leur part, qu’il s’agisse d’obtenir des points bonus ou d’empêcher l’autre équipe de marquer des points supplémentaires. Il a dit qu’il sentait que l’équipe comprenait maintenant.

“Je pense que nous avons beaucoup mieux lutté”, a déclaré Potter à propos de la performance de vendredi. “Hier, nous nous sommes cognés l’orteil avec JCA mais je pense que c’était une bonne leçon à apprendre pour nos gars. Nous n’avons pas eu beaucoup de duels serrés. Ils n’ont pas eu à lutter en équipe comme ils en ont besoin lorsque vient le temps à la fin de l’année pour que nous fassions quelque chose de spécial.

À long terme, il a dit qu’il pense que la défaite de jeudi aidera l’équipe.

“De toute évidence, vous aimeriez gagner ce duel, mais je pense que ce sera la meilleure chose qui soit arrivée à cette équipe”, a déclaré Potter. “Si nous pouvons atteindre nos objectifs, c’est parce que c’était un signal d’alarme pour nous hier.”

Prospect a terminé deuxième au classement général. En plus de la défaite contre Marmion, les Knights ont battu JCA 34-29 et perdu contre Marist 38-34. Ils perdaient d’un point avant le dernier match, mais Jaxon Penovich a chuté à 195, 7-4. C’est sa seule défaite du tournoi.

“Si vous me disiez qu’en entrant, nous prendrions la deuxième place, je serais heureux”, a déclaré l’entraîneur des espoirs Dan Keller. «Mais cette équipe a des aspirations vraiment très élevées. La deuxième place n’est pas ce que cette équipe veut. La bonne nouvelle est que nous ne sommes que le 30 décembre, nous avons donc encore un mois et demi avant la série d’état. Nous avons des améliorations à apporter. Marmion est incroyable. Nous devons trouver un moyen de changer certains de ces matchs.

Nathan de Yorkville lutte contre Jalen Airhart de DeKalb lors de leur match de 120 livres vendredi. (David Toney pour Shaw Local/David Toney)

Yorkville est allé 0-3 dans le Gold Pool et a terminé huitième au classement général dans le peloton de 32 équipes. Les Foxes ont perdu 38-26 contre Lockport et 45-24 contre DeKalb en plus de terminer la journée avec la défaite contre St. Charles East.

“Ce fut une fin de journée difficile là-bas”, a déclaré l’entraîneur de Yorkville, Jake Oster. «Mais dans l’ensemble, nous nous sommes battus dur et avons concouru pour cela. … C’était deux bonnes journées de lutte. En février, nous prévoyons de faire quelques pas dans la course par équipe et de gagner le régional et d’aller en section, de poinçonner notre billet pour l’État et d’obtenir un trophée. C’est l’expérience dont ces enfants avaient besoin.