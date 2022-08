Marmion Academy annonce le calendrier des événements Go Cadets de septembre pour les garçons de la 5e à la 8e année – Shaw Local

La Marmion Academy organise sa première soirée Go Cadets de l’année lors du match de football à domicile vendredi, alors que les cadets affrontent les Wildcats de Lake View High School au Fichtel Field. Le deuxième match commence à 17 h et le match universitaire commence à 19 h 30.

Selon un communiqué de presse, tous les garçons de la 5e à la 8e année qui s’inscrivent à l’événement recevront une entrée gratuite au jeu ainsi qu’un t-shirt sur le thème Marmion Top Gun en édition limitée. Seuls les élèves inscrits, ou ceux qui s’inscrivent à la table Go Cadets ce soir-là, recevront le chandail.

La fête de lancement des Retrouvailles aura lieu de 18 h à 22 h le samedi 24 septembre. Il y aura un rallye d’encouragement, un feu de joie, une zone de divertissement familial, des feux d’artifice et plus encore. Aucune inscription n’est requise pour assister à la fête. Les bracelets pour un accès illimité à la zone de divertissement familial coûtent 5 $ et peuvent être achetés à l’avance au marmion.org/bracelets.

La deuxième soirée Go Cadets de Marmion pour les garçons de la 5e à la 8e année aura lieu le vendredi 30 septembre. Le match de football de retour de Marmion contre le match de deuxième année du lycée Fenwick commence à 17 h et le coup d’envoi de l’université à 19 h 30. Inscrivez-vous en ligne ou enregistrez-vous au Rendez-vous à la table des cadets ce soir-là pour recevoir une entrée gratuite au match et plus encore.

La Marmion Academy organisera un certain nombre d’événements Go Cadets tout au long de l’année scolaire pour le football, la peinture, le leadership, la musique, la lutte, le basket-ball et plus encore.

Les étudiants peuvent s’inscrire à plusieurs événements sur marmion.org/gocadets.