Marlon Wayans tente de guérir la claustrophobie de Kelly Rowland

Avec des amis comme Marlon Wayans, qui a besoin d’ennemis ?

Marlon Wayans envoie Kelly Rowland dans une mine abandonnée virtuelle pour surmonter la claustrophobie

L’invité de cette semaine sur Oh putain non… Avec Marlon Wayans n’est autre que Kelly Rowland – l’une de nos favorites, mais aussi quelqu’un avec qui nous n’échangerions pas de vie pour le moment, étant donné que cette semaine, nous la verrons grimper volontairement dans un cercueil pour tenter de surmonter sa claustrophobie. Mais il y a un twist !

“J’envoie Kelly Rowland crier dans une mine abandonnée virtuelle pour surmonter sa peur de la claustrophobie”, a déclaré Wayans dans un communiqué sur l’épisode.

SUR cet épisode de Oh putain non… Avec Marlon Wayansenterrée vivante prend un nouveau sens, car elle se battra pour sa survie !

Tout d’abord, nous ne pouvons pas croire que Kelly soit entrée dans ce cercueil de son propre gré. Deuxièmement, nous ne pouvons pas croire qu’elle ait fait confiance à Marlon pour ne pas l’enfermer. Troisièmement, l’envoyer foncer dans une mine abandonnée, virtuelle ou non, c’est de la folie ! Il faudrait le tuer.

Rejoignez Kelly dans le défi “six pieds sous terre” maintenant en utilisant votre casque Meta Quest.

