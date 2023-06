Marlon Wayans s’exprime après avoir été cité pour avoir troublé la paix, retiré du vol United Airlines

Marlon Wayans s’exprime après avoir été expulsé d’un vol United Airlines et cité pour avoir troublé la paix vendredi.

Le comédien de 50 ans a partagé une vidéo Instagram dans laquelle il a dit à ses fans qu’il devrait manquer ses émissions à Kansas City, Missouri, vendredi soir à la suite d’un incident avec un agent d’embarquement dans un aéroport de Denver, Colorado.

« Maaaaaan les taureaux – ce que je vis à @united sont des BULLS sans précédent – ​​T », a écrit Wayans dans la légende de son message.

Il a poursuivi: « Les gens profitent de leur » pouvoir « . Mon frère a affirmé que j’avais trop de sacs, alors je me suis conformé et les ai consolidés, il était comme » oh maintenant tu dois vérifier ce sac « . Au revoir. Je suis au siège 2 A viens bonjour. »

MARLON WAYANS, LA STAR DE « WHITE CHICKS », REPOUSSE LA CULTURE D’ANNULATION ET VOUE DE NE JAMAIS S’AUTO-CENSER

« La plupart des agents sont toujours amoureux, mais de temps en temps, vous rencontrez de MAUVAISES PERSONNES. C’était l’une d’entre elles. @united ce type d’employé ne devrait jamais travailler dans votre entreprise. J’écris une lettre CHER M.. »

La star de « Scary Movie » a reçu une citation pour avoir troublé la paix du département de police de Denver suite à son interaction avec l’agent de porte, a confirmé un porte-parole du département à Fox News Digital.

Un porte-parole du département a confirmé que les agents avaient parlé à « toutes les parties impliquées, y compris Wayans » avant de délivrer la citation à l’acteur, selon TMZ.

Dans une autre publication Instagram, Wayans a abordé la citation en partageant une capture d’écran du rapport TMZ et en racontant l’interaction avec l’agent de porte sans nom.

« Oui, un billet… c’est tout ce qu’ils ont pu me donner », a-t-il écrit en légende. « Mec a essayé de mentir et de dire que je l’ai agressé. La vidéo montre clairement que je ne l’ai jamais touché. Il était désespéré d’essayer d’avoir une certaine autorité. »

Wayans a poursuivi: « J’ai parcouru plus de 15 000 000 de miles dans ma vie et j’ai rarement eu des problèmes. Quiconque me connaît sait que je suis un mec aux manières douces. Cet agent s’en prenait clairement à moi. »

« Il m’a demandé de regrouper mes sacs et j’ai obéi. Ensuite, il a dit que je devais vérifier le sac parce que maintenant que je l’ai regroupé dans un seul sac, il était trop gros. À ce moment-là, j’ai dit » tu vois maintenant tu es juste f- — avec moi ». Alors j’ai pris mon billet au comptoir et je suis monté dans l’avion. »

Le natif de New York a poursuivi en disant qu’il voulait une compensation pour les émissions manquées ainsi que des excuses à ses fans, ajoutant qu’il contacterait ses avocats.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

« C’était du harcèlement et je ferai assez de bruit pour être sûr que tous mes amis, ma famille et les gens arrêtent de voler @united ce sera une affaire d’entreprise. Les Noirs de toutes sortes de racisme et de classisme. Je ne permettrai pas cela. Plus d’un sac « Vous me devez de l’argent pour mes émissions que j’ai manquées, vous me devez tous mes problèmes, vous devez tous des excuses à mes fans. C’était le plus haut niveau d’irrespect. Et aurait dû être évité. Le prochain appel est à mes avocats. Et oui, je vais DM THE BOSS !!! »

Dans une déclaration à Fox News Digital, un porte-parole de United Airlines a écrit: « À Denver vendredi, un client à qui on avait dit qu’il devrait vérifier son sac à la place a dépassé un employé de United à la passerelle et a tenté de monter à bord de l’avion. Le client ne volera pas sur United vers son destination. »

Dans un autre post Instagram, Wayans a partagé une photo de lui assis dans un avion et tenant un billet American Airlines. Il a confirmé qu’il était monté à bord d’un vol de la compagnie aérienne et a demandé des « réponses », des « excuses » et des « changements » à United Airlines.

« Envolez-vous là où vous êtes respecté, protégé et aimé. Clé de concierge @americanair !!! », a écrit Wayans.

Il a poursuivi: « Plus de @united pour moi. Vous avez tous traité un frère de première classe de manière vraiment irrespectueuse. J’ai besoin de réponses. Et ils me doivent de l’argent pour avoir raté les émissions à KC. Cela ne s’arrêtera pas tant que je n’aurai pas reçu d’excuses et là sont des changements. »

Wayans a également téléchargé une photo sur Instagram qui, selon lui, représentait un passager embarquant sur le vol United Airlines avec plusieurs bagages à main.

« Pendant ce temps, un mec blanc marchait avec 3 sacs et volait en autocar », a écrit Wayans. « Hey @united, qu’est-il arrivé à la « politique des 2 bagages » ? C’était des conneries — et cet agent devrait être réprimandé… Vous. Vous savez, je suis énervé quand je commence à utiliser des mots puissants. »

Le comédien a ensuite partagé un extrait de son film de 2004 « White Chicks ». Dans la légende, il a cité une phrase du film, « Je suis tellement énervé! »

Les représentants de Wayans n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.