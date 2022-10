Marlon Wayans peut-il aider Anthony Anderson à vaincre ses peurs ?

Nous avons un aperçu exclusif du premier épisode de la série de demain de Méta nouvelle série originale ‘Oh Hell No… with Marlon Wayans’ et ça tombe bien !

Animée et produite par l’acteur, comédien et écrivain Marlon Wayans, la nouvelle série trouve Marlon Wayans défiant quelques-uns de ses amis d’affronter leurs plus grandes peurs en réalité virtuelle ! Ces expériences immersives les font crier, pleurer, sauter, … et bien sûr, dire “Oh Hell No!” Vous ne nous croyez pas ? Relevez le défi vous-même en utilisant votre casque Meta Quest ou assistez à l’émission tous les mercredis uniquement sur Facebook et Instagram.

Dans le prochain épisode de la première, qui débutera mercredi (26/10) à 9h PT / 12h HE, Anthony Anderson tente de vaincre sa peur des animaux (zoophobie) dans un camping virtuel. Marlon fait peur à la fois virtuellement et dans la vraie vie, avec Anthony hurlant et effrayé jusqu’à la toute fin.

Découvrez le clip ci-dessous:





Anthony Anderson survivra-t-il à la nuit ou criera-t-il “Oh Hell No!” à mi-chemin à travers? Nos paris sont sur Marlon pour celui-ci. Anthony semblait prêt à l’appeler depuis la porte !

“Oh Hell No… avec Marlon Wayans” sera présenté le mercredi 26 octobre.

Les épisodes peuvent être trouvés sur Marlon Wayans la page Facebook et sur Marlon Wayans PageInstagramet les utilisateurs de Meta Quest 2 peuvent vivre les mêmes frayeurs que les célébrités invitées de l’émission grâce à l’expérience VR immersive exclusive de la série sur Meta Quest TV.

Attrapez vos célébrités préférées sur “Oh Hell No” tous les mercredis sur Facebook et Instagram.

Pouvez-vous imaginer devoir survivre à vos pires peurs dans la vraie vie et sur la réalité virtuelle ? Nous ne sommes pas sûrs d’être à la hauteur de ce genre de défi ? Voulez-vous essayer? Quelle peur essaieriez-vous d’affronter ?