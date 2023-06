Marlon Wayans crie aux autres compagnies aériennes après avoir été expulsé d’un vol United Airlines vendredi et cité pour avoir troublé la paix.

Le comédien s’est rendu sur Instagram lundi pour remercier Delta Airlines d’avoir « rincé le mauvais goût » d’United Airlines de sa bouche. Wayans a également remercié American Airlines d’être « super aussi ».

« L’appel de l’entreprise que j’ai reçu était insensible et encore une fois peu accommodant. Le service client doit faciliter et respecter les clients et non protéger l’employé qui a abusé de son autorité », a déclaré Wayans sous sa publication Instagram, faisant référence à United. « Tu m’as gêné, tu m’as fait perdre de l’argent et surtout, tu as laissé mes fans en suspens. Toi. Nous nous devons tous. Ma prochaine comédie spéciale sera FU F*@! United. »

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR LA VIDÉO INSTAGRAM

Il a poursuivi : « Merci de m’avoir écrit plus de blagues et plus d’épisodes et de sketchs. La créativité combat tous les mauvais traitements. On va troller jusqu’à ce qu’il y soit remédié. »

MARLON WAYANS S’EXPRIME APRÈS AVOIR ÉTÉ CITÉ POUR TROUBLER LA PAIX, RETIRÉ DU VOL DE UNITED AIRLINES

Wayans a conclu: « Je serais PDG et j’envoie des lettres. Toute autre compagnie aérienne contacte immédiatement pour arranger les choses. Malheureusement, ce n’est pas le cas ici. Mais mec, nous allons nous amuser à la traîne. »

Dans le message de Wayans, l’homme de 50 ans a été vu en train de parler avec des employés de Delta Airlines avant de monter à bord de son vol.

« Nous nous efforçons d’aller au-delà », a déclaré un employé à Wayans avant de monter à bord du vol.

« Un excellent service de la part de gens formidables », a répondu Wayans. « Et ils distribuent des cadeaux. »

Vendredi, Wayans s’est rendu sur Instagram pour partager avec ses fans qu’il devrait manquer ses émissions à Kansas City, Missouri, vendredi soir à la suite d’un incident avec un agent d’embarquement dans un aéroport de Denver, Colorado.

« Maaaaaan le taureau—- que je vis à @united est un BULL sans précédent—-« , a écrit Wayans dans sa longue légende Instagram.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR LA VIDÉO INSTAGRAM

Le Acteur de « Film d’horreur » a reçu une citation pour trouble à la paix du département de police de Denver, a confirmé un porte-parole du département à Fox News Digital.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans une déclaration à Fox News Digital, un porte-parole de United Airlines a écrit: « À Denver vendredi, un client à qui on avait dit qu’il devrait vérifier son sac à la place a dépassé un employé de United à la passerelle et a tenté de monter à bord de l’avion. Le client ne volera pas sur United vers son destination. »

Selon la citation de Wayans dans le Colorado, il est condamné à comparaître devant le tribunal le 11 juillet pour avoir troublé la paix.