Marlon Wayans défend les “poussins blancs” contre Cancel Crusaders

Tout en faisant la promotion de sa comédie d’horreur Netflix “La malédiction de Bridge Hollow”, Marlon Wayans a clairement indiqué qu’il “parcourrait mille kilomètres” pour défendre un film de 2004 qui pourrait entraîner une annulation s’il sortait de nos jours.

Le comédien, 50 ans, a été interrogé par Buzzfeed si un film comme “White Chicks” pouvait “prospérer” en 2022 étant donné qu’il existe “des formes de censure plus strictes”.

Et tout en répondant et en défendant le film qui le mettait en vedette avec Shawn Wayans en tant que frères agents du FBI devenus sœurs au visage blanc Tiffany et Brittany Wilson, il a fustigé la culture d’annulation.

Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de discussions sur le fait que le film était potentiellement problématique, le frère du jeune Wayan a comparé une annulation de “White Chicks” à une faveur.

“Je ne sais pas sur quelle planète nous sommes, où vous pensez que les gens n’ont pas besoin de rire, et que les gens ont besoin d’être censurés et annulés, si une blague doit me faire annuler, merci de m’avoir rendu ce service, ” a déclaré Wayans Flux d’actualités.

L’animateur de “Oh Hell No… With Marlon Wayans” a ajouté qu’il “n’a pas peur de raconter ses blagues” malgré le climat actuel de la culture d’annulation.

“C’est triste que la société soit dans cet endroit où on ne peut plus rire. Je n’écoute pas cette putain de génération. Je n’écoute pas ces gens : ces gens effrayés, ces cadres effrayés. Vous faites ce que vous voulez faire ? Super. Je vais toujours raconter mes blagues comme je les dis. Et si vous voulez gagner de l’argent, montez à bord. Et si ce n’est pas le cas, je trouverai un moyen de le faire moi-même. Je connais mon public. Mon public vient à mes spectacles tous les week-ends et repart en se sentant bien et en riant. Une chose à propos des Wayans, nous avons toujours raconté la pire blague de la meilleure façon.

Il n’est pas clair si “White Chicks” finira par être tous victimes de “l’annulation de la culture”, mais puisque les vrais poussins blancs semblent aimer “White Chicks”, le film peut être sûr.

Durant Histoire orale de Entertainment Weekly du film, Marlon a abordé le film potentiellement offensant et les gens qui l’aiment.

« C’est comme ça qu’on sait que c’est un bon film. Pour nous, je pense qu’une bonne blague dans la comédie, c’est quand les gens dont tu te moques rient le plus fort, et ce qui est beau, c’est que nous sommes des délinquants de l’égalité des chances. C’était une grande exploration du genre, de la race, de la culture pop, et faite avec des gants pour que tout le monde puisse rire. Et je pense que c’est ce qui en fait un classique culte à ce jour.

