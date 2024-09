Marlon Wayans critique Elon Musk pour avoir renié sa fille trans

Marlon Wayans a critiqué le traitement réservé par Elon Musk à la fille transgenre du milliardaire.

Le comédien plaisanté dans l’épisode du 10 septembre du podcast « Club Shay Shay » qu’il veut conduire sa Tesla « jusqu’au bord d’une falaise » en raison des récents commentaires d’Elon Musk sur Vivian Wilson, 20 ans.

« Je n’aime pas ce qu’il dit à propos de son enfant trans », a déclaré Wayans, 52 ans, à l’animatrice Shannon Sharpe. « Cela m’a mis en colère. On ne traite pas les bébés comme ça, on ne renie pas son bébé. »

Marlon Wayans a critiqué la relation éloignée d’Elon Musk avec sa fille trans Vivian Wilson. Getty Images

L’acteur a conseillé à Musk d’« aimer [his] enfant » sur le podcast « Club Shay Shay » le 10 septembre.

Il a conseillé à Musk, 53 ans, « d’aimer son enfant ».

La star de « White Chicks » a partagé sa propre expérience pour trouver « l’acceptation » de la transition de son fils de 24 ans, Kai Wayans, après avoir traversé les « cinq étapes du deuil ».

Il se souvient : « Je suis fier de dire que cela m’a pris une semaine, mais cela m’a semblé une éternité. Je suis triste de dire que pour certains parents, certains membres de la famille et certaines personnes, cela leur prendra toute une vie. »

Wayans a plaisanté en disant qu’il voulait conduire sa Tesla « sur une falaise ». Getty Images pour IMDb

La rhétorique d’Elon Musk a rendu le comédien « fou ». Todd Owyoung/NBC via Getty Images

Marlon a noté : « Ils n’atteindront jamais cet endroit magique où je me trouve, qui n’est que l’acceptation. [He’s] « C’est toujours mon enfant. C’est mon bébé. »

L’acteur de « Scary Movie » a ajouté qu’il avait eu « du mal » à accepter le changement car il avait l’impression d’être « le dernier à savoir » puisque la mère de Kai, Angela Zackery, avait vu des « signes » qu’il avait manqués.

Marlon, qui est également le père de son fils Shawn, 22 ans, a rendu publique la transition de son aîné en novembre 2023 sur « The Breakfast Club ».

Wayans a révélé la transition de son fils Kai Wayans en 2023. marlonwayans/Instagram

La fille d’Elon Musk a obtenu un changement de nom et de sexe en 2022. Avec l’aimable autorisation de Vivian Jenna Wilson

L’année précédente, Musk avait fait la une des journaux pour sa réaction à la transition de sa fille après qu’elle ait demandé un changement de nom et de sexe.

Non seulement l’adolescente de l’époque s’est vu attribuer un nouveau prénom en juin 2022, mais elle a également adopté le nom de famille de sa mère car elle « ne souhaite plus…[ed] être lié à [her] père biologique de quelque manière que ce soit.

Musk, qui a accueilli 11 autres enfants au fil des ans, a plaisanté sur leur éloignement Le Financial Times en octobre et j’ai dit : « On ne peut pas tous les gagner. »

Elon Musk est en rupture avec le jeune homme de 20 ans et a déclaré : « On ne peut pas tous les gagner. » Getty Images pour Prime Video

Wilson a publiquement critiqué la milliardaire pour avoir déclaré qu’elle avait été « tuée par le virus de l’esprit éveillé ». Images GC

Il a ensuite affirmé que Wilson avait été « tué par le virus de l’esprit éveillé » en juillet Entretien avec le Daily Wire.

Wilson s’est ensuite prononcée contre les déclarations « entièrement fausses » de Musk sur son enfance – et a célébré « l’apparence[ing] plutôt pas mal pour une chienne morte.

Depuis, elle a fustigé son père à plusieurs reprises, le qualifiant d’« adultère en série » en août et d’« incel odieux » après qu’il a proposé de donner un enfant à Taylor Swift plus tôt ce mois-ci.