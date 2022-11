Marlon Wayans aide Bryce Hall à surmonter sa peur des fantômes

« Oh non ! » de Marlon Wayans choisi un épisode parfait pour Halloween la semaine!

Marlon Wayans aide Bryce Hall à faire face à sa peur paranormale

Cette semaine, Marlon va aider un ami qui a peur des fantômes. On ne peut pas dire qu’on le lui reproche !

Nous sommes ravis de lancer un clip exclusif avant le deuxième épisode de la nouvelle série originale de Meta “Oh Hell No… with Marlon Wayans” avec l’invité Bryce Hall, qui tente de vaincre sa peur des fantômes et du paranormal dans un environnement hanté virtuel. mise en maison. Nous sommes impatients de voir comment Bryce réagira car certaines des expériences immersives de Marlon font crier, pleurer, sauter, … et bien sûr, dire “Oh Hell No!”

Découvrez le clip ci-dessous:





Pris au piège dans une maison hantée virtuelle, Bryce Hall pourra-t-il surmonter sa peur du paranormal ?

Avec des tensions aussi fortes, s’en sortira-t-il vivant ? Meilleure question, voulez-vous ? Ce qui est cool avec l’émission de Marlon, c’est qu’elle est très interactive. Si vous aimez la réalité virtuelle, vous pouvez vous soumettre au même test que Bryce prend dans l’épisode. Relevez le défi vous-même en utilisant votre casque Meta Quest.

Attrapez vos célébrités préférées sur “Oh Hell No” avec Marlon Wayans tous les mercredis sur Facebook et Instagram.