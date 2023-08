Marlon Dingle prend une décision majeure après des complications d’un AVC à Emmerdale

Avec sa santé toujours en voie de guérison après son accident vasculaire cérébral, Marlon Dingle reprend lentement une vie normale.

Le chef d’Emmerdale interprété par Mark Charnock franchit une nouvelle étape vers un rétablissement complet la semaine prochaine. Mais comment ça ira ?

TVI

Marlon Dingle prend une grande décision la semaine prochaine[/caption] TVI

Il se remet doucement d’un AVC[/caption] TVI

Le chemin vers un rétablissement complet a été long et ardu[/caption]

Les téléspectateurs d’ITV surveillent la santé de Marlon depuis plusieurs mois après que le personnage bien-aimé ait subi un horrible accident vasculaire cérébral.

Se remettre sur la bonne voie a été une bataille difficile pour Marlon alors qu’il avait du mal à marcher et à se débrouiller seul.

Cela a incité sa femme Rhona (Zoe Henry) et sa fille April (Amelia Flanagan) à intervenir et à prendre soin de lui.

Marlon a même été emmené à son propre mariage par son meilleur ami Paddy Dingle dans un fauteuil roulant.

Mais depuis lors, Marlon a fait des progrès considérables qui l’incitent à faire un grand pas la semaine prochaine alors qu’il se remet à conduire une voiture.

À venir, Marlon est inquiet à l’idée de récupérer sa voiture spécialement adaptée.

Après une grillade de Rhona et de sa belle-mère Mary (Louise Jameson), un Marlon inquiet accepte d’essayer de reprendre le volant.

Il est anxieux alors qu’il se prépare à conduire pour la première fois depuis son AVC – comment cela va-t-il se passer ?

Marlon ne sera pas le seul à prendre une grande décision pour l’avenir, car Mary pensera également à revenir dans le groupe de rencontres après son épreuve avec l’escroc Faye.

Rhona encourage Mary à revenir sur la scène des rencontres, mais elle hésite après son épreuve et elle affiche un visage courageux alors qu’elle se prépare pour le procès de Faye.

Plus tard, après avoir assisté au procès et pour prouver qu’elle passe à autre chose, elle prétend nonchalamment avoir un rendez-vous le lendemain, laissant Rhona et Marlon impressionnés.

Cependant, lorsqu’elle est interrogée sur son prochain rendez-vous, le comportement méfiant de Mary est source de problèmes.

Marie pourrait-elle cacher quelque chose ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.

TVI

Rhona encourage sa mère à se remettre en couple[/caption] TVI

Mais Marie cache-t-elle quelque chose ?[/caption]