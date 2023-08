Marlon Brando était « impossible de travailler avec » avant la célébrité hollywoodienne, mais l’acteur était « extraordinaire » : camarade de classe

Alan Shayne n’a pas été surpris que son camarade de classe « arrogant » soit devenu une star oscarisée.

C’était au printemps 1943 lorsque Marlon Brando suivit sa sœur Jocelyn à New York.

Tout en occupant des petits boulots, dont celui d’opérateur d’ascenseur, il s’inscrit à la New School for Social Research. Shayne, qui deviendra plus tard un cadre supérieur de Warner Bros. Television, était dans la classe de Brando avec ses propres grands rêves de devenir acteur.

Shayne a détaillé ses premières années dans un mémoire récemment publié, « La cabine d’essayage de l’étoile: portrait d’un acteur. » Dans ce document, il se souvient d’avoir étudié avec la future icône « Parrain ».

« Je me souviens que tout le monde dans la classe n’arrêtait pas de parler de ce type nommé Marlon, de cette frimousse », a ri Shayne à Fox News Digital. « Je veux dire, il était magnifique mais ne faisait pas grand-chose en classe. Il était très étrange, en fait. Il jouait de la batterie bongo dans la salle. … Je me souviens que nous avons fait cette performance où il a soudainement pris cette paire de collants et a mis un énorme bongo dedans pour se donner l’air d’être enceinte. Tout le public s’est effondré en riant, et j’étais furieux. Juste très en colère contre lui.

Selon le livre de Shayne, il y avait des rumeurs selon lesquelles Brando « était gardé par un homme riche et plus âgé et avait également une petite amie nommée Blossom Plum ». Mais une chose était certaine, c’était le talent de Brando sur scène.

« Écoutez, il était impossible de travailler avec lui », a déclaré le joueur de 97 ans. « Mais il était si remarquable au début que vous ne pouviez pas vous empêcher de penser: » Dieu, quel grand acteur il serait. Je me souviens qu’il a fait une improvisation consistant à éplucher une pomme et il a fait croire qu’il y avait là une pomme.

« Ce n’était pas une blague. Vous avez vu l’épluchage tomber sur le sol. Vous l’avez vu couper la pomme. Il était tellement incroyable et doué. C’était un défi, et je ne l’aimais pas particulièrement en tant que personne, mais il avait cette qualité de star dès le début avant que quiconque ne le sache.

« Quand je l’ai vu dans [the 1951 movie] « Un tramway nommé Désir », j’étais impressionné », a poursuivi Shayne. « Vous ne pouviez pas respirer avec sa performance. Et, encore une fois, je n’aimais pas le gars. Il n’était pas la personne la plus admirable que j’aie jamais connue de ma vie. Mais sa performance était si incroyable que vous pouviez à peine respirer. Et il ne faisait aucun doute qu’il serait un énorme succès. C’était un acteur extraordinaire. »

Brando n’était pas la seule star hollywoodienne à avoir laissé une impression durable sur Shayne. Il a rencontré de nombreuses femmes de premier plan qui l’ont tous laissé tout aussi essoufflé.

« Eva Gabor était une très belle femme », a déclaré Shayne à propos de l’actrice. « Mais j’étais sous le choc quand j’ai appris qu’une grande partie d’elle était rembourrée. Nous avons fait une pièce de théâtre ensemble et je me suis souvenu que sa robe était bourrée de tout ce rembourrage dans son soutien-gorge et ses hanches. Mais cela n’a pas empêché les hommes d’être folle d’elle. Elle était si jolie, si charmante et talentueuse à sa manière. »

Quant à Dolores Del Rio, il a déclaré que la sirène de l’écran était « la plus belle femme que j’aie jamais vue ». Le couple a joué dans une tournée estivale d' »Anastasia ».

« J’étais beaucoup plus jeune qu’elle », a déclaré Shayne. « Quand je suis née, elle était déjà une star du cinéma muet. Mais elle était absolument magnifique. Je n’avais jamais vu une femme aussi belle qu’elle. Apparemment, elle dormait environ 16 heures par jour pour préserver sa beauté et éviter les ridules. Il était clair que sa vie était consacrée à son apparence.

« Je n’arrêtais pas de penser qu’elle ressemblait à quelqu’un qui aurait tant de choses fascinantes à dire – si seulement vous pouviez la faire parler », a-t-il partagé. « Et, finalement, quand j’ai joué avec elle, je l’ai beaucoup amenée à me parler. Et c’était incroyablement ennuyeux. Tout était à propos de son visage et de sa beauté, pas de son intérieur. Donc, elle n’était qu’une jolie femme avec un visage magnifique. »

Shayne a affirmé que Maureen Stapleton était impatiente de se lier d’amitié avec lui pour une raison inhabituelle. Ils ont travaillé côte à côte dans la pièce « Antoine et Cléopâtre ».

« Elle était une force de la nature », a déclaré Shayne à propos de l’actrice oscarisée. « Elle a remplacé quelqu’un, donc je ne la connaissais pas vraiment. Mais elle m’a appelé un jour et m’a dit : ‘Viens ici vite. Je dois te parler.’ Alors, je suis allé à son hôtel. »

Shayne a allégué que Stapleton avait fait une demande inattendue.

« Elle a dit : ‘On n’est plus qu’à quelques semaines d’aller à New York, et je veux qu’on s’envoie en l’air' », a déclaré Shayne. « ‘Je ne vais pas me faire baiser si je perds mon temps avec l’un de ces homosexuels. Alors qui est gay dans l’entreprise ? Qui savez-vous qui est gay et qui ne l’est pas ? Et donnez-moi une liste, ne perdez pas mon temps.’

« Tu ne pouvais pas être contrarié par ça parce qu’elle était très véridique, » gloussa Shayne. « Elle était toujours honnête à propos de tout. Elle rendait malheureusement beaucoup de gens fous parce qu’elle était une très forte alcoolique. Elle avait toujours une mission. La plupart du temps, c’était de se saouler, mais si ce n’était pas de se saouler c’était pour trouver un mec, je suppose. … Elle n’était pas l’une des plus belles personnes de son âge, mais les gens l’aimaient. Elle était merveilleuse.

Shayne a déclaré avoir développé un lien étroit avec Lena Horne. Ils sont apparus dans la comédie musicale « Jamaica ». Mais Shayne a déclaré que leur amitié avait pris une tournure des années plus tard lorsqu’il est devenu à la tête de Warner Bros. Television.

« Je me souviens que je suis allé la voir dans une pièce de théâtre et elle m’a accueilli très froidement », a déclaré Shayne. « Elle a dit: » Pourquoi ne m’as-tu jamais donné de travail? Tu ne m’as jamais appelé pour faire un de tes feuilletons ou une de tes émissions. C’était une expérience choquante. Et c’était très déprimant parce que nous avions une très, très bonne relation. Lena a beaucoup changé depuis que je l’ai connue en « Jamaïque ». Elle est devenue beaucoup plus politique et beaucoup plus en colère. Et je pense que cela a changé certaines de ses relations. »

« Je ne l’ai plus jamais revue après le moment où je suis allé dans les coulisses », a déclaré Shayne. « Elle faisait un one-woman show, et ce fut un énorme succès à New York. J’étais tellement ravie pour elle, et je voulais aller dans les coulisses pour lui dire à quel point elle était géniale.

« Mais j’ai été submergé par son attitude. Pourquoi ne lui ai-je pas donné de travail? C’est ridicule. C’était une grande star et je l’ai soutenue autant que possible. Nous étions de grands amis et avons même passé des week-ends ensemble , mais elle a changé. Les gens changent. Et je pense qu’elle est devenue très en colère contre beaucoup de choses. »

Une star que Shayne a dit l’avoir surpris dans le bon sens était Katharine Hepburn.

« Je pense que l’actrice la plus merveilleuse que j’ai jamais connue était Katharine Hepburn », a-t-il expliqué. « C’était vraiment une originale. Il n’y avait rien d’artificiel en elle. On peut parler de gens comme Marlon Brando et Eva Gabor. Katharine était aussi un succès, mais elle n’était pas une frimeur. Elle essayait toujours d’être une meilleure actrice.

« Elle cherchait constamment des moyens de s’améliorer. Et vous ne pouvez tout simplement pas simuler cet amour du théâtre, l’amour du théâtre. Je pense qu’une grande partie de cela a disparu. Vous pouvez voir tant de célébrités et de belles personnes aujourd’hui. Mais qu’en est-il du talent ? Qu’en est-il de l’originalité ?

Shayne est devenu président de Warner Bros. Television avant de prendre sa retraite en 1986. Il a dirigé des émissions à succès comme « Wonder Woman », « Night Court », « Growing Pains » et « The Dukes of Hazzard », entre autres. Il a également reçu une nomination aux Emmy Awards pour avoir produit « The Bourne Identity » en 1988.

« Le théâtre est un métier difficile, et j’ai eu le bon sens de m’en sortir », a déclaré Shayne. « Je l’ai fait pendant un bon nombre d’années, et j’ai réalisé que je n’allais jamais être une star et que cela ruinerait probablement ma vie. Alors, je suis sorti, mais je voulais quand même faire quelque chose. Et vous pouvez toujours faites la différence si vous n’arrivez pas quelque part. Vous n’avez pas besoin d’être Marlon Brando pour trouver votre chemin.