Marlo Hampton révèle la vraie racine de son explosion #RHOA

L’épisode de dimanche de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta s’est terminé par un moment explosif lorsque Marlo Hampton a évacué ses frustrations de Kandi Burruss sur Drew Sidora.

Pendant l’émission, Drew a interrogé Kandi sur un « incident » survenu dans son restaurant Blaze Steak and Seafood. Cet incident était en fait une fusillade qui a blessé le neveu de Kandi, le chef Melvin Jones.

Kandi fermant rapidement le convo a apparemment coché Marlo et elle a menacé de partir.

Kandi a ensuite répliqué en évoquant l’arrestation précédente de Marlo lorsqu’elle a frappé une femme au visage, et Marlo a déclaré aux caméras #RHOA que Kandi a le privilège de faire balayer les choses sous le tapis.

Plus tard, un Marlo frustré a demandé à Drew pourquoi elle n’avait pas utilisé le mot « incident » à Kandi. Drew a essayé d’expliquer qu’elle ne voulait pas utiliser le mot car cela pourrait déclencher mais Marlo a dit qu’il était trop tard.

« Drew essaie d’agir comme si elle avait perdu des gens à cause de la violence armée et elle ne peut pas dire le mot tirer », a déclaré Marlo dans un confessionnal. « Mais j’ai aussi perdu quelqu’un qui était proche de moi et ça me déclenche. »