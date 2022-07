Marlo Hampton pleure et met fin tôt à son voyage à Blue Ridge – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : BRAVO

Pour la première fois, les dames ont été expulsées d’un voyage sur Les vraies femmes au foyer d’Atlanta. Le drame de l’épisode du 24 juillet a commencé quand Kenya Moore rejoint le groupe à la maison Marlo Hampton loué à Blue Ridge. Après sa dispute avec Marlo la nuit précédente, Kenya a dormi dans sa propre cabane dans la rue, mais le matin, elle s’est rendue chez Marlo et a dit Sanya Richards-Ross qu’elle n’était pas d’accord avec la façon dont Marlo traitait ses neveux.

Suite Les vraies femmes au foyer

Découvrez ce SNEAK PEEK de la toute nouvelle Atlanta de ce dimanche ! 🍑 #RHOA pic.twitter.com/UvdJTkS0Nn — Le rapport Peach® (@ThePeachReport) 22 juillet 2022

Le Kenya a révélé que lorsqu’elle était plus jeune, elle aussi avait été chassée de la maison d’un membre de sa famille et cela a ajouté au traumatisme qu’elle avait déjà vécu dans sa vie. Elle n’a donc pas aimé entendre que Marlo a chassé ses propres neveux de sa maison et leur a dit d’aller vivre avec leur autre tante pendant un certain temps. Kenya a dit cela à Sanya en privé, mais comme Sanya est la nouvelle collectionneuse d’os, elle a couru droit vers Marlo et lui a dit ce que Kenya avait dit.

Alors avant que tout le monde ne se rassemble dans les voitures pour aller chercher des pierres précieuses, Marlo a demandé au Kenya si elle pouvait lui parler en privé. Le Kenya a refusé, alors Marlo l’a poursuivie dans la maison. Le Kenya a ensuite demandé s’ils pouvaient parler devant le groupe, mais Marlo ne voulait pas le faire, donc rien n’était résolu. Et parce que Marlo ne voulait pas s’occuper du drame du Kenya, elle lui a dit de rentrer chez elle. Mais, bien sûr, le Kenya a refusé, alors tout le monde s’est assis dans l’allée pendant plus de 90 minutes à essayer de résoudre ce qui se passait.

Stars de “Real Housewives” qui ont été arrêtées : Jen Shah, Teresa Giudice et plus

Tout en, A dessiné Sidora aggravait les choses en commençant son propre drame avec Sheree Whitefieldl’ami de , Fatoum. Fatum avait auparavant porté des accusations sur le mari de Drew, Ralph Pitman, alors Drew a dit qu’elle ne monterait pas dans la même voiture que Fatum. Elle a également dit que Fatum était essentiellement le chien de poche de Sheree, car elle a laissé échapper des aboiements.

Aperçu de ce soir #RHOA – Marlo devient ému en parlant à Sheree et Sanya du fait qu’elle ne veut pas de drame. pic.twitter.com/GCI3KIJKGA – geai (@JaysRealityBlog) 24 juillet 2022

Alors que le voyage Blue Ridge se poursuit, Marlo reste ferme sur l’ultimatum qu’elle a donné au Kenya. Le boeuf entre Drew et Fatum est ravivé lorsque Fatum se présente de manière inattendue. Marlo tombe en panne et prend une décision choquante qui change la trajectoire du reste du voyage.

Lien connexe Lié: Richard Medley : 5 choses à savoir sur le défunt mari de Dorinda Medley

De plus en plus frustré de minute en minute, Kandi Burrus a eu l’idée de vérifier le lac derrière la maison. Elle a invité quelques-unes des dames à se joindre à elle, et finalement, tout le monde a commencé à sauter sur le trampoline dans le jardin. Par la suite, Marlo a décidé de mettre de côté tout drame afin que les dames puissent profiter de leur temps à Blue Ride. Mais cela n’a évidemment pas duré très longtemps.

Vraies femmes au foyer d’Atlanta | Saison 14 Épisode 11 (Aperçu). Syntoniser @BravoTV tous les dimanches à 8/7c!!!🔥🔥🍑 #RHOA pic.twitter.com/pC6ZR6Ll4S — La vraie télé (@the_realest_tv) 18 juillet 2022

Lorsque les dames sont arrivées à l’endroit où elles chercheraient des pierres précieuses, Fatum a essayé de s’asseoir près de Drew, et Drew s’est immédiatement éloigné. Fatum a alors commencé à crier après Drew et lui a dit de se rasseoir. Drew s’est séparée de la situation et Fatum s’est finalement calmée. Mais une fois que tout le monde est rentré à la maison, Marlo a fondu en larmes. Elle a dit à Sheree et Sanya qu’elle ne voulait plus s’occuper du drame.

Ensuite, elle a convoqué une réunion à domicile et une fois que tout le monde était réuni, elle a dit à tout le monde de rentrer à la maison. Marlo a dit aux dames qu’elle avait commandé des voitures pour tout le monde et qu’elle voulait qu’elles partent. Elle a dit qu’elle avait planifié le voyage pour pouvoir obtenir de l’aide de leur part en cas de besoin, mais tout le monde ne faisait que gagner sa vie. Suite stressant. Et même si personne n’était vraiment d’accord avec la décision de Marlo, ils l’ont respectée et ont commencé à faire leurs valises. Mais pas avant que Drew n’ait jeté un os de chien sur Fatum pour avoir été le chien de compagnie de Sheree et avoir causé beaucoup de drames pendant le voyage.

Vous voulez plus de drame ? Nouveaux épisodes de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta diffusé le dimanche à 20h sur Bravo.