‘Marlo Hampton de RHOA réagit au divorce de Kim Zolciak : Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stephanie Augello/Shutterstock/Ralph Notaro/MEGA

Marlo Hampton et Kim Zolciak étaient sur Les vraies femmes au foyer d’Atlanta pendant plusieurs saisons ensemble, donc naturellement Marlo a eu une grande réaction en entendant parler de la séparation de son ancienne co-star de Kroy Biermann. « Cela m’a choqué. Ils avaient l’air si bien ensemble », a déclaré Marlo, 47 ans, EXCLUSIVEMENT dans le dernier épisode de HollywoodLa Viec’est Faites attention, Puh-Lease ! podcast. Marlo a également déclaré que « l’argent est l’un des plus gros problèmes dans les relations », faisant référence aux problèmes financiers de Kim, 45 ans, et de Kroy qui auraient poussé l’ancien couple à demander le divorce au début du mois.

« Donc, la seule chose que je dis à qui que ce soit : vous avez besoin d’un bon conseiller financier et vous avez besoin de beaucoup de prières », a poursuivi Marlo. « Je me sens mal pour eux. L’argent est l’un des plus gros problèmes du divorce. C’est important, quiconque essaie de se marier, d’obtenir un bon CPA, tout ce en quoi vous croyez, en obtienne beaucoup. Parce que tu vas en avoir besoin.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Marlo a déclaré qu’elle n’avait pas parlé à Kim depuis l’annonce de la nouvelle du divorce le 8 mai, mais ils sont en bons termes depuis que Kim a quitté l’émission Bravo en 2018. « Chaque fois que je vois Kim, c’est toujours génial. C’est toujours incroyable », a partagé Marlo. « J’aime ses photos. Nous ne sommes pas les plus proches mais je déteste le divorce de qui que ce soit, surtout quand des enfants sont impliqués.

Kim va en fait faire une apparition dans la saison en cours de RHOA. Elle a filmé une scène de dîner avec d’autres OG Sheree Whitefield, DeShawn Neigeet Lisa Wu, et Marlo a dit qu’elle avait hâte de le regarder en tant que fan. « Les OG sont incroyables ensemble. Nous avons un nouveau jour et une nouvelle ère. Saison 15 de « Les vraies femmes au foyer d’Atlanta ». Mais ils sont incroyables », a-t-elle déclaré. « Viens ici et joue avec nous. »

Kim a demandé le divorce de son mari depuis 11 ans début mai. Elle aurait déclaré que le mariage était « irrémédiablement rompu sans espoir de réconciliation » et a demandé la garde physique principale et la garde légale conjointe de leurs quatre enfants, Kroy Jr.11, Kachjumeaux de 10 et 9 ans Kaïa et Kane, dans les documents judiciaires. Dans la demande de divorce de Kroy, il demande également la garde physique et légale, TMZ signalé.

ATTENTION ATTENTION PUH-LEASE!:

Il a également été rapporté que Kim et Kroy traversent des difficultés financières majeures. Les anciens tourtereaux devraient plus d’un million de dollars d’impôts à l’IRS et 15 000 dollars d’impôts à l’État de Géorgie pour 2018. Malgré leur séparation, Kim et Kroy vivraient toujours ensemble dans leur manoir de Géorgie qui a fait l’objet d’une saisie et a été presque vendu aux enchères. .

L’interview complète de Marlo sur le Faites attention Puh-bail! podcast est maintenant disponible sur Apple Podcasts et Spotify. Marlo décompose son grand combat avec Drew Sidora, Sheree Whitfieldsa nouvelle relation, Andy Cohen‘s à son sujet dans son nouveau livre, et bien plus encore !

Lien connexe En rapport: ‘RHONY’ Saison 14: La bande-annonce, la date de la première et plus que nous savons sur le ‘Reboot’

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.