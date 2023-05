Marlins vs Angels prédiction et cotes pour le samedi 27 mai

Les Marlins et les Angels poursuivent une série de week-ends dans l’ouest après que Miami ait remporté une victoire de 6-2 pour commencer les trois matchs de vendredi.

Cependant, Miami devra faire face à un test difficile samedi soir avec Shohei Ohtani travaillant à la fois en tant que frappeur dangereux et lanceur de calibre Cy Young. Les Marlins contreront avec le droitier Edward Cabrera, qui a été l’un des lanceurs les plus dangereux sur le monticule avec un mauvais lancer de coup de poing.

Avec une tonne de talent sur le monticule, l’une ou l’autre attaque peut-elle suivre le rythme? Nous vous avons couvert avec notre meilleur pari pour le match de samedi. Commençons par vérifier les cotes :

Cotes Marlins vs Angels, ligne de course et total

Prédiction et choix Marlins vs Angels

Ohtani a été un pari aussi bon pour se présenter sur le monticule que n’importe qui au baseball; il a accordé quatre coups sûrs dans la Ligue américaine par neuf manches cette saison et frappe un record de 12 frappeurs par neuf.

Cependant, cette équipe des Marlins arrive en fredonnant au marbre, atteignant .298 en équipe au cours des 15 derniers matchs qui s’étendent sur 13 matchs. L’équipe produit également des courses à un niveau élevé de la ligue au cours de cette période, se classant 14e avec 60.

Avec un faible total de 7,5, nous n’avons pas besoin de beaucoup d’attaque pour effacer ce total, et bien que prendre le dessus avec Ohtani sur le monticule semble intimidant, je pense que les Marlins peuvent monter les douces chauves-souris pour des performances offensives décentes.

De l’autre côté, Cabrera est plus que capable de frapper n’importe qui, mais il manque de contrôle pour éviter les ennuis sur les chemins de base. Il retire environ deux frappeurs pour chaque marche qu’il effectue et n’a lancé plus de cinq manches que deux fois en 10 départs.

Les Angels sont dans le top 10 du wRC+, ce qui signifie qu’ils sont une équipe d’élite pour se mettre à la base et encaisser les chances de marquer des points (wRC+ quantifie la qualité des chances de marquer des points produites), donc Cabrera peut se mettre en difficulté dans celui-ci. Sans oublier qu’il est soutenu par un enclos moyen de la ligue.

Avec tout cela étant dit, je vais m’éloigner et regarder le sur comme mon pari préféré en fin de partie samedi.

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.