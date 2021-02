Marlins Overachiever Rojas s’améliore encore à l’âge de 32 ans

MIAMI: Les Marlins de Miami étaient sur le point de prendre le terrain mardi pour l’entraînement initial de l’équipe complète de l’entraînement de printemps, et le manager Don Mattingly était impatient de jeter un premier coup d’œil sur une équipe à la hausse et remplie de joueurs en pleine croissance.

Cela incluait l’arrêt-court Miguel Rojas, qui fête ses 32 ans mercredi.

Je vais arrêter de mettre la barre plus haut sur Miggy, a déclaré Mattingly. Chaque fois que vous dites que c’est aussi bon que possible, il va mieux.

Rojas est avec les Marlins depuis 2015, plus longtemps que tout autre joueur. Il convient parfaitement à la franchise à petit budget, car il est surperformant et donc un investissement judicieux.

Il est également le leader incontesté du club-house qui sait qu’il y a encore du travail à faire pour une équipe qui, l’année dernière, a fait une course surprenante vers sa première place en séries éliminatoires depuis 2003.

Nous sommes à nouveau choisis pour être les derniers de la division, a déclaré Rojas avec un sourire. Cette puce sur l’épaule sera toujours là.

Cette puce a longtemps aidé à conduire Rojas, qui a fait irruption dans les majors avec les Dodgers en 2014 mais n’est devenu un joueur à plein temps qu’en 2018 à Miami.

Au cours des trois dernières saisons, l’OPS de Rojas est passé de 0,643 à 0,710 à 0,888. Il a totalisé quatre circuits au cours de ses quatre premières saisons et en a frappé 21 au cours des trois dernières années.

Les gants de Rojas ont toujours été excellents, et maintenant il a une batte pour correspondre.

Je ne suis pas du tout surpris, a-t-il déclaré après l’entraînement de mardi à Jupiter, en Floride. J’ai travaillé très dur pour devenir un joueur complet. Cela a toujours été mon objectif depuis que je suis petit, je voulais être un arrêt-court au quotidien. J’avais besoin de devenir meilleur et plus fort et d’apprendre de mes erreurs.

Mattingly, longtemps fan de Rojas, a déclaré que l’amélioration constante du vétéran au plateau montre pourquoi les analyses ne dépassent pas les 1000 projections des joueurs.

Vous ne pouvez pas mesurer la volonté d’un gars d’être meilleur, a déclaré Mattingly. La plupart des gars n’atteignent pas vraiment leur plein potentiel. Ils s’installent à court.

Pas Rojas. En 2020, il a raté 16 matchs à cause du COVID-19 lors de l’épidémie de début de saison des Marlins, mais il est revenu au bâton de .304 avec un pourcentage de coups de .496, les deux sommets en carrière.

Son éthique de travail fait de lui un leader naturel dans une jeune équipe, et le Vénézuélien est un mentor avide de prospects. Pendant l’intersaison, il a pris sous son aile Victor Mesa Jr., un transfuge cubain et espoir de champ de 19 ans.

Miggy a fait un excellent travail en grandissant dans ce rôle et en essayant de se faire entendre et de se connecter avec tous les gars, qu’ils soient américains ou latins, a déclaré le troisième joueur de base Brian Anderson. Il est doué pour briser ces frontières.

Le nouveau directeur général Kim Ng n’a pas tardé à le remarquer.

Miguel est un gars vraiment intéressant, un joueur intéressant, a déclaré Ng. Il est très fier d’être un leader.

La voix de Rojas s’est démarquée après que le PDG Derek Jeters a acheté l’équipe fin 2017. Alors que d’autres joueurs vétérans cherchaient la sortie alors que les Marlins se lancaient dans un autre effort de reconstruction, Rojas est devenu un partisan du plan.

Le premier gain est venu l’année dernière avec une place inattendue en séries éliminatoires. Et maintenant que le groupe de Jeter a transformé un système agricole privé en l’un des meilleurs du baseball, Rojas voit plus de victoires à venir.

La profondeur de cette organisation est incroyable, a-t-il déclaré. Tout ce jeune talent me pousse plus fort.

Même si Rojas a une fille nouveau-née à la maison à Miami, il était tellement excité par l’entraînement de printemps qu’il est arrivé une semaine plus tôt. Encore une fois, il était temps de s’améliorer.

