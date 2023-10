Marlinga vise à convaincre les électeurs noirs dans le but de renverser le représentant américain James | Politique et élections | Détroit

Cliquez pour agrandir Avec l’aimable autorisation de la campagne de Carl Marlinga Carl Marlinga se présente pour la deuxième fois dans le 10e district du Congrès.

Selon les observateurs politiques, la population noire croissante du comté de Macomb pourrait jouer un rôle crucial dans le choix du vainqueur de l’une des élections au Congrès les plus surveillées du pays.

D’à peine un demi-point de pourcentage en 2022, le républicain John James a battu de peu le démocrate Carl Marlinga pour un siège ouvert au Congrès qui couvre le comté de Macomb et ses voisins Rochester et Rochester Hills dans le comté d’Oakland.

Marlinga, ancien procureur du comté, juge et procureur américain, est à nouveau candidat à ce siège et une partie de sa stratégie de campagne consiste à attirer l’importante population noire du 10e district du Congrès.

« Je pense que le Parti démocrate, qui bénéficie d’un bon soutien de la communauté noire, ne s’implique pas suffisamment dans les campagnes et ne travaille pas dur dans les circonscriptions situées dans les communautés noires », a déclaré Marlinga. Horaires du métro. « Je veux m’assurer que je ne suis coupable d’aucune de ces erreurs. »

Depuis 2000, la population noire du comté de Macomb est passée de 21 326 à 103 840, soit une multiplication par cinq. Pour mettre cela en perspective, Marlinga a perdu la course de 2022 par seulement 1 600 voix.

Près de 14 % de la population du comté est désormais noire.

Signe qu’il ne prend pas les électeurs noirs pour acquis, Marlinga a fait appel à l’éminent stratège politique de Détroit, Adolph Mongo, pour servir de consultant afin de l’aider à diffuser le message de sa campagne selon lequel il prend au sérieux la justice raciale et environnementale, le droit de vote, la création d’emplois, l’amélioration de l’éducation et donner accès à des services de garde d’enfants abordables.

« Marlinga a un bilan progressiste en tant que procureur », dit Mongo Horaires du métro. « Il est le seul démocrate capable de battre John James. Il ne lui reste plus qu’à élargir son attrait auprès de la base afro-américaine. »

Mongo dit que James a nui à ses chances dans la communauté noire en restant un fidèle partisan de l’ancien président Donald Trump, dont histoire de faire des déclarations racistes l’a rendu extrêmement impopulaire parmi les électeurs noirs. En juillet, James, qui est Noir, a approuvé Trumpmalgré ses précédentes affirmations selon lesquelles l’ancien président « ne peut pas faire confiance » et n’est « pas apte à diriger ».

Lors de l’élection présidentielle de 2020, les Noirs américains ont voté massivement pour Joe Biden, à 92 % contre 8 %.

« James a accroché ses queues à Trump. Il suit un chef de secte », dit Mongo. « Comment pouvez-vous diriger quand quelqu’un vous dit quoi faire et dire ? Vous buvez le Trump Kool-Aid.

Marlinga, en revanche, soutient depuis longtemps les résidents noirs. Lorsqu’il est devenu procureur du comté de Macomb en 1984, il a hérité d’un bureau entièrement blanc composé de 65 procureurs adjoints, dont 61 hommes. Il diversifie rapidement son bureau et devient le premier procureur du comté de Macomb à embaucher un procureur adjoint noir.

« Le Presse libre a écrit sur moi brisant la barrière des couleurs », se souvient Marlinga. «Je me sentais presque gêné pour Macomb. Cette histoire m’a aidé parce que d’autres avocats afro-américains ont postulé et je les ai nommés à des postes de véritable responsabilité et de pouvoir. Le seul inconvénient était qu’ils étaient si bons que beaucoup d’entre eux sont rapidement partis pour devenir juges ou travailler dans de grandes entreprises.»

Lorsque Marlinga était avocat de la défense, il consacrait une grande partie de son temps au projet Innocence, un effort national visant à exonérer les personnes condamnées à tort grâce à des tests ADN et à d’autres avancées scientifiques. Les accusés noirs sont beaucoup plus susceptibles d’être faussement accusés ou condamnés, des études montrent.

« De toute évidence, la communauté afro-américaine est probablement plus consciente que la plupart des communautés des accusations et condamnations injustifiées, et c’est quelque chose que j’ai l’intention de souligner dans ma campagne », a déclaré Marlinga. « Le travail d’un procureur consiste à condamner les coupables, mais il est tout aussi important de libérer les innocents. »

Après avoir été élue au tribunal des successions du comté de Macomb en novembre 2012, Marlinga a joué un rôle central dans la création d’un tribunal de santé mentale pour aider les délinquants de bas niveau à obtenir une aide psychologique et d’autres ressources. Alors qu’une grande majorité des personnes profitant du tribunal étaient blanches, Marlinga a travaillé en coulisses pour garantir que davantage de délinquants noirs reçoivent également de l’aide.

« Après environ six mois, les requérants arrivaient, et 30 à 40 % étaient noirs après environ un an de création du tribunal », explique Marlinga.

En 2021, Marlinga est devenue l’une des principales voix en exhortant la gouverneure Gretchen Whitmer à nommer Teri Lynn Dennings à un poste vacant au tribunal de circuit du comté de Macomb.

« Dans le comté de Macomb, nous avons la réputation et l’histoire de ne pas être sensibles au racisme, et il est maintenant temps de compenser cela avec cette position à l’échelle du comté », se souvient Marlinga en disant à l’époque.

Un an après la nomination de Dennings, elle devient le tout premier afro-américain être élu à la cour de circuit.

De nombreux observateurs politiques pensent que Marlinga aurait vaincu James en 2022 s’il avait eu le même soutien du Parti démocrate national que James avait du GOP national. À l’époque, les démocrates de Washington DC ne pensaient pas qu’un démocrate puisse remporter le siège en raison du virage du comté vers la droite.

Marlinga leur a prouvé le contraire.

Sans le soutien national, James a largement dépensé plus que Marlinga en 2022, entre 6,2 et 1,1 million de dollars.

« Je pensais qu’il avait eu un mauvais marché il y a deux ans », dit Mongo. « Les démocrates l’ont laissé de côté. Ils se sont tiré une balle dans le pied. »

Cette fois-ci, le comité de campagne du Congrès démocrate affirme que le district de James fait partie des 33 sièges dirigés par le GOP ou ouverts à travers le pays qu’il prévoit de cibler avec un financement en 2024.

« Le Parti démocrate a déclaré qu’il s’agissait d’un siège prioritaire, c’est le troisième sur sa liste de 33 », a déclaré Marlinga. «C’est une grande différence en termes de financement national. Personne à Washington ne pensait que ce siège était gagnable. Maintenant que j’ai prouvé que c’était le cas, leur avis a changé. Cela va faire une grande différence à l’avenir.

Marlinga, qui a récemment servi comme assistante spéciale du procureur général Nessel, dirigeant son groupe de travail sur la maltraitance des personnes âgées, déclare que devenir membre du Congrès « est l’ambition de toute une vie, et c’est le poste que j’ai désiré plus que tout autre chose dans ma vie ».

Son inspiration pour servir le public est venue des leaders des droits civiques, dit-il.

« J’ai adoré entendre le Dr (Martin Luther) King parler, et bien sûr, les assassinats ont encore une fois été un facteur de motivation pour m’engager dans cette voie, car j’ai réalisé qu’on pouvait tuer des individus, mais qu’on ne pouvait pas tuer l’idée », a déclaré Marlinga. dit. « Je suis heureux que dans cette campagne, ce feu brûle encore dans mon ventre. L’égalité de justice pour tous m’inspire toujours à le faire. Politiquement, il est sage de faire campagne massivement dans les circonscriptions afro-américaines, mais en termes de boussole morale – ce qui me motive – c’est là que je veux être.

