Marlin Briscoe: Le premier quart-arrière partant noir de l’ère du Super Bowl décède à l’âge de 76 ans | Nouvelles de la NFL

Marlin Briscoe a été le premier quart-arrière noir partant de l’ère du Super Bowl

Marlin Briscoe, qui est devenu le premier quart-arrière partant noir de la Ligue américaine de football il y a plus de 50 ans, est décédé lundi à l’âge de 76 ans.

Sa fille, Angela Marriott, a déclaré au Presse associée que Briscoe est décédé d’une pneumonie dans un hôpital de Norwalk, en Californie.

Briscoe, un quart-arrière vedette de l’Université d’Omaha, a été repêché par les Broncos comme demi de coin au 14e tour en 1968 avant de dire à l’équipe qu’il rentrerait chez lui pour être enseignant s’il n’était pas autorisé à essayer le quart-arrière.

Il a eu sa chance et a fait son premier départ pour les Broncos de Denver le 6 octobre 1968, une victoire 10-7 contre les Bengals de Cincinnati.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Surnommé “The Magician”, il a commencé cinq matchs sous le centre cette saison-là, passant pour 1 589 verges et 14 touchés et se précipitant pour 308 verges et trois scores en tant que finaliste pour la recrue de l’année de l’AFL.

Il n’a pas eu la chance de concourir pour le poste de quart-arrière la saison suivante et a donc demandé à être libéré, devenant plus tard un receveur large du Pro Bowl avec les Buffalo Bills et remportant deux Super Bowls avec les Dolphins de Miami.

Briscoe, qui a pris sa retraite avec 224 réceptions pour 3 537 verges et 30 touchés avec six équipes, a été intronisé au College Football Hall of Fame en 2016.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Warren Moon, le premier quart-arrière noir à être intronisé au Temple de la renommée du football professionnel, a salué Briscoe comme une source d’inspiration pour sa propre carrière historique.

“Aujourd’hui est un jour triste pour moi”, a déclaré Moon. “Une de mes idoles en grandissant, Marlin Briscoe, est décédée. Il était l’un des rares QB noirs de la fin des années 60 qui m’a donné l’inspiration qu’un jour je pourrais jouer QB en tant que professionnel. Marlin a été le 1er QB noir à commencer dans l’AFL.

“A commencé 5 matchs son année recrue et a été finaliste pour la recrue de l’année en 1968. Nous sommes devenus des amis très proches au cours de ma carrière et nous avons travaillé ensemble dans certaines cliniques QB. Il nous manquera! Mes pensées et mes prières vont à Marlin et sa famille. RIP Marlin.”