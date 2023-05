Marlene Clark est décédée à 85 ans: l’actrice de sitcom décède à la maison le même jour que sa co-star Jim Brown

L’actrice de SANFORD and Son, Marlene Clark, qui est apparue dans plusieurs films dans les années 1970, est décédée à l’âge de 85 ans.

L’amie de Clark, Tamara Lynch, a annoncé la mort de l’actrice, révélant qu’elle était décédée dans sa maison de Los Angeles le 18 mai.

Marlene Clark est décédée dans sa maison californienne le 18 mai[/caption] Getty

Elle est décédée le même jour que sa co-star de Slaughter et légende de la NFL Jim Brown[/caption]

Aucune cause de décès n’a été révélée pour le moment.

« Pendant 15 ans, elle a organisé une scène de restaurants animée où des artistes underground se sont mêlés aux habitants et aux stars du cinéma et de la télévision », a déclaré Lynch.

«Elle avait une vision de l’excellence culinaire associée à un service professionnel dynamique et établirait le modèle de la scène glamour des restaurants de LA brillamment projetée avec son œil perspicace.

« Le style de Marlene était impeccable. Elle aimait la mode, la nourriture et le théâtre. Son grand rire plein qui pourrait remplir une pièce nous manquera. Elle laisse derrière elle des amis et une famille qui lui seront éternellement reconnaissants pour sa grâce, son amour et son beau cœur. Marlene était l’un de nos plus beaux exemples de beauté noire.

Clark est décédé le même jour de la légende de la NFL, Jim Brown, avec qui elle est apparue dans le film de 1972, Slaughter.

« RIP belle actrice Marlene Clark. . . C’était un plaisir de travailler avec vous… » tweeté Demond Wilson, qui a interprété Lamont Sanford.

Clark a dépeint Janet Lawson, qui était la fiancée de Lamont dans la série.

Elle est également apparue dans Night of the Cobra Woman de Roger Corman en 1972 et a joué un loup-garou présumé dans le film d’horreur britannique, The Beast Must Die.

Clark a captivé le public en jouant une veuve qui se transforme en vampire dans le film de 1973 Ganja & Hess.

« Il y a tellement de niveaux dans sa personnalité », a déclaré Clark à propos de son personnage Ganja, qui devient une créature immortelle de la nuit par le vampire Dr Hess Green, joué par Duane Jones.

«Elle est une telle collection de contradictions. Jouer ce rôle était très gratifiant.

Le Hollywood Reporter a indiqué que son anniversaire était le 19 décembre 1937, cependant, d’autres sources rapportent qu’elle est née en 1949, ce qui lui faisait 73 ans au moment de sa mort.

Elle a fréquenté le Morristown Junior College dans le Tennessee avant de fréquenter le City College de New York.

Clark a travaillé comme mannequin avant son premier film For Love of Ivy en 1968, qui mettait en vedette Sidney Poitier.

Le réalisateur Bill Gunn a embauché Clark pour son premier film de réalisateur, Stop, cependant, il a reçu une note X et n’a pas été vu par le public pendant des années.

« La plupart des films dans lesquels j’ai joué ne sont pas sortis quand ils étaient censés le faire ou ne sont jamais sortis du tout – et si les films ne sortent pas, les studios ne feront rien pour les promouvoir, », a déclaré Clark.

« Donc, vous manquez toute cette publicité qui peut mener à d’autres emplois. »

Pourtant, elle avait un travail régulier à la télévision, apparaissant dans des épisodes de Bonanza, Mod Squad, The Rookies, Barnaby Jones, Highways to Heaven et Head of the Class, avant de se retirer du théâtre à la fin des années 1980.

Au cours de sa carrière d’actrice, Clark a ouvert sa propre boutique de vêtements sur Melrose Avenue et est également devenue la gérante du Hal’s Bar & Grill à Venice Beach.

De 1968 à 1971, Clark était marié à Billy Dee Williams, mieux connu pour avoir joué Lando Calrissian dans la franchise Star Wars.

