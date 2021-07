Marla Gibbs, mieux connue pour avoir joué Florence Johnston dans « The Jeffersons » au cours de son illustre carrière d’actrice qui s’étend sur cinq décennies, « se porte bien » à la suite d’un incident lors de son dévoilement sur le Hollywood Walk of Fame.

L’actrice de 90 ans a semblé s’évanouir alors qu’elle prononçait un discours lors de sa cérémonie sur le Hollywood Walk of Fame mardi en raison de la chaleur torride de Los Angeles.

« Marla a été submergée par tout l’amour et le soutien qu’elle a reçus et s’est enflammée », a déclaré son agent Garry Purdy dans une déclaration à USA TODAY mercredi. « Elle avait juste besoin de quelques minutes pour se calmer. »

Purdy a ajouté: « Elle est si pleine de gratitude et va bien maintenant. »

« All in the Family » de Norman Lear, « The Jeffersons » Le célèbre casting colle à l’atterrissage en direct à la télévision

Des images en direct de la cérémonie montrent que Gibbs s’arrête brusquement au milieu de son discours tout en paraissant faible. Plusieurs personnes à proximité se sont précipitées à l’aide de Gibbs pour aider la star à garder son équilibre et l’ont aidée à s’asseoir.

La fille de Gibbs, Angela, a aidé la star à boire de l’eau, puis s’est adressée directement à la foule concernée en disant : « Si cela ne vous dérange pas, elle a juste besoin d’un moment, a-t-elle dit, pour se calmer, puis nous allons procéder au dévoilement. «

L’actrice a rejoint la cérémonie peu de temps après et s’est assise tandis que la 2 6978e étoile du Hollywood Walk of Fame a été dévoilée en son honneur. La star de Gibbs a été récompensée dans la catégorie télévision et installée en partie par ses « arrière-arrière-petits-enfants », a révélé Angela sur Instagram.

Norman Lear, le créateur de « The Jeffersons », et Tisha Campbell ont également assisté à la cérémonie.

Gibbs est surtout connu pour avoir joué la femme de chambre Florence Johnston dans « The Jeffersons » de 1975 à 1985, diffusé sur CBS. Le rôle lui a valu cinq nominations aux Emmy Awards pour l’actrice de soutien dans une comédie.

Ses autres crédits d’acteur incluent la série télévisée « 227 », « Martin » et le film de 2000 « The Visit ».