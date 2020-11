Markus Paul: Les hommages affluent pour l’entraîneur de la force et du conditionnement des Cowboys de Dallas

Lors du match de Thanksgiving des Cowboys contre l’équipe de football de Washington, chaque joueur portait un autocollant avec les initiales de Paul sur son casque. Les joueurs ont également joint les mains et se sont agenouillés avant le coup d’envoi.

“Markus comptait beaucoup pour tant de gens et il a eu un impact sur tellement de gens”, quart-arrière des Cowboys Andy Dalton a dit après la défaite 41-16 de son équipe.

“Et je pense que pour nous, avoir juste une chance d’en parler, de se souvenir de lui et de parler simplement de la façon dont il nous a aidés à nous encadrer et juste de la façon dont il était en tant qu’homme, de la façon dont il a vécu sa vie, je pense que c’est ça l’a rendu si spécial en tant que personne », a déclaré Dalton. “Et donc vous ressentez pour l’équipe, vous ressentez pour sa famille, vous ressentez pour toutes les personnes impliquées et nos prières sont faites pour tout le monde, en particulier sa famille.”

Dans une saison où la pandémie de coronavirus a signifié que l’ajustement à la volée est devenu la norme, devoir jouer à un match de la NFL seulement 24 heures après la mort de Paul était un tout nouveau niveau d’adversité pour l’équipe.

“Vous en savez beaucoup sur les gens à cette époque. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis fier de cette équipe de football”, a déclaré l’entraîneur-chef des Cowboys, Mike McCarthy. “Mais oui, c’est une semaine que je ne pense pas qu’aucun de nous n’oubliera jamais.” ‘Nous devons juste nous appuyer les uns sur les autres’ Comme l’a noté Ezekiel Elliott, le demi offensif des Cowboys, c’est lors des échauffements d’avant-match que la présence joviale de Paul a le plus manqué. “Nous faisions la queue pour l’entraînement, nous nous préparions à nous étirer, et vous recevez ce rappel qu’il n’est plus ici avec nous”, a déclaré Elliott. “C’est vraiment difficile, et nous devons simplement nous appuyer les uns sur les autres et nous aider les uns les autres à traverser cette période difficile.” D’autres joueurs de Cowboys ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Secondeur Jaylon Smith a dit qu’il “a beaucoup appris en observant” Paul, tandis que le demi de coin Jourdan Lewis a qualifié Paul de “grand homme” qui “adorait nous améliorer”. Immédiatement après que Paul a subi l’urgence médicale mardi, il a été soigné par le personnel médical des Cowboys et emmené à l’hôpital en ambulance. C’est là, entouré de sa famille, qu’il est décédé mercredi soir, selon l’équipe. La cause du décès est en suspens. Paul en était à sa 21e saison en tant qu’entraîneur de force et de conditionnement, selon le site Web des Cowboys. Avant de rejoindre Dallas en 2018, il a passé 11 ans dans le rôle des Giants de New York. À l’époque où il était entraîneur, il a aidé des équipes à remporter cinq Super Bowls. Visitez CNN.com/sport pour plus d’actualités, de fonctionnalités et de vidéos Avant d’entraîner, Paul a joué au football à l’Université de Syracuse, où il était capitaine d’équipe et double demi défensif américain.

Leah Asmelash de CNN a contribué à ce rapport.