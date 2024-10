Markstrom réalise 20 arrêts, les Devils blanchissent les Canucks

Timo Meier a porté le score à 3-0 à 3 min 07 s grâce à un tir précipité du poignet depuis le point de mise au jeu gauche entre les jambes de Myers, donnant trois buts à la première ligne du New Jersey.

« Avoir un tel début de match pour notre trio était énorme », a déclaré Mercer. « Quand tu le ressens, tu veux obtenir [Hischier] la rondelle et il tire et il marque et joue, donc nous avons certainement un peu de succès en ce moment et nous aimerions que cela continue.

Ondrej Palat a marqué son premier but de la saison sur une autre occasion précipitée pour porter le score à 4-0 à 14 :04, frappant son propre rebond en l’air tout en traversant le haut de l’enceinte et en le faisant rebondir sur le poteau et à l’intérieur. le dos de Silovs.

«Tout s’est mal passé dès le début», a déclaré l’entraîneur des Canucks, Rick Tocchet. « Et puis, évidemment, certains gars étaient en difficulté, et ça roule comme ça. Vous allez avoir des matchs comme celui-ci dans un calendrier de 82 matchs. Nous devons juste le jeter dans les toilettes maintenant.

Markstrom a arrêté Teddy Blueger lors d’une échappée à 16 :00 de la deuxième période pour préserver son premier blanchissage de la saison et le 21e de sa carrière.

« Nous avons travaillé pour que le système et tout le monde soient sur la même longueur d’onde et les derniers matchs ont apporté d’énormes améliorations », a déclaré Markstrom. « Aujourd’hui, c’était un autre match où les quatre trios et les six défenseurs ont très bien joué et les unités spéciales ont encore été bonnes, donc cela rend mon travail vraiment facile. »

Hughes a porté le score à 5-0 à 9:22 de la troisième période grâce à une passe en avantage numérique de Stefan Noesen, lui donnant deux points dans le deuxième match de la LNH mettant en vedette les trois frères Hughes – Jack et Luke jouent pour les Devils, Quinn pour les Canucks. Les trois frères ont récolté au moins un point lors du premier match, une victoire des Devils 6-5 le 5 décembre 2023. C’était également la huitième fois que Jack et Quinn s’affrontaient, et les Devils se sont améliorés à 7-1. 0 lors de ces matchs, avec 15 points pour Jack (huit buts, sept passes décisives) et cinq passes décisives pour Quinn.

« Pas assez bien », a déclaré Quinn.

Tomas Tatar a marqué sur une frappe dérobée de Nathan Bastian à 14:06 pour la finale 6-0.

«Nous avons obtenu la note maximale pendant les trois périodes», a déclaré l’entraîneur des Devils Sheldon Keefe. « Les quatre trios, les unités spéciales, les gardiens de but, tout allait bien. … C’est un match de hockey à faible épreuve, mais le fait que nos gars soient à l’aise dans cela, j’aime aussi, surtout une fois que nous avons pris les devants. Nous voulons garder le jeu sous contrôle et ne pas laisser l’élan s’ébranler. Une tonne de bonnes choses que nous pouvons mettre en bouteille et emporter avec nous.

REMARQUES : Le New Jersey était 1-en-2 en avantage numérique et a tué les trois occasions de Vancouver avec l’avantage de l’homme, y compris une pénalité de quatre minutes pour bâton élevé à Jesper Bratt à 4:00 du match. … Bratt a obtenu une passe décisive pour prolonger sa séquence de points à six matchs (sept points ; un but, six passes). … Quinn Hughes a réussi 10 tentatives de tir en 26:23, un sommet pour les Canucks, mais seulement trois ont réussi au but. … L’attaquant des Canucks Brock Boeser a vu sa séquence de points terminée à six matchs (trois buts, quatre passes).