Une maman a critiqué une publicité de Marks and Spencer après avoir utilisé une photo d’un frère tirant la queue de cheval de sa sœur.

L’image de campagne du géant des supermarchés a été critiquée par les parents comme étant « offensante sur tant de fronts ».

M&S a été critiqué pour son image promotionnelle Crédit : Alamy

La publicité pour les polos pour enfants montrait un petit garçon tirant une tresse de fille Crédit : Twitter

Tracey Garcia dit que la photo envoie le message que la violence envers les femmes est acceptable.

La maman d’un enfant a posté une photo de l’image du détaillant sur Twitter, à côté d’une autre image qui disait: « Les adultes, si un garçon est méchant avec votre fille, ne lui dites pas que c’est parce qu’il l’aime, la violence et l’agression ne sont jamais signes d’amour.

« Je suis habillé par vous depuis que j’ai 11 ans de mémoire. J’adore pouvoir faire des achats en ligne, surtout pour notre fils.

«Aujourd’hui, je suis tombé sur cette image et je veux en partager une avec VOUS. Nous avons la responsabilité en tant que parents et annonceurs de donner le ton ! »

M&S a supprimé la photo depuis que Tracey leur a porté plainte, mais elle se sent toujours déçue par la boutique « familiale ».

Le détaillant a depuis supprimé l’image du site Web après la plainte Crédit : Twitter

Tracey a posté une photo de l’annonce « offensive » en ligne Crédit : Twitter

Bien que l’image ait depuis été supprimée par M&S à la suite de la plainte de Tracey, elle dit qu’elle se sent déçue par le « détaillant familial ».

Tracey, maman d’Elliott, huit ans, a déclaré aux HOMMES: « Quand j’ai vu l’image, j’ai pensé à quel point mon fils ne s’est pas assis avec moi quand j’ai commandé, je me suis demandé quel genre de message est-ce .

« Je leur ai demandé de considérer leur responsabilité en tant qu’annonceurs et j’ai également envoyé un message à Let Clothes Be Clothes.

« Si nous ne défions pas et ne donnons pas le ton au changement, quoi d’autre passe entre les mailles du filet. Je trouve cela offensant sur tant de fronts et je me sens déçu par M&S – c’est un magasin familial. »

La mère d’un enfant, de Berkshire, a ajouté: « Mon fils a 8 ans autiste avec PDA – il se débat assez.

COMMENT VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE : Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, où vous appelez le 999 et appuyez sur « 55 » si vous ne pouvez pas parler en toute sécurité.

Gardez toujours de l’argent ou une carte bancaire sur vous, y compris de la monnaie au cas où vous auriez besoin d’un téléphone public ou d’un ticket de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous diriger vers une sortie si vous êtes à l’intérieur de la maison et récupérez votre téléphone au cas où vous auriez besoin d’appeler à l’aide.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes potentielles. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain. Women’s Aid propose un service de chat en direct – disponible tous les jours de 10h à 18h ou par e-mail à helpline@womensaid.org.uk SupportLine est ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247.

« Je n’ai pas partagé l’image avec lui, je lui ai seulement dit que j’avais demandé qu’une image qui pourrait encourager les comportements chez les autres soit supprimée et c’était le cas.

« Il a pensé que c’était cool – je veux qu’il n’accepte jamais de telles choses et qu’il se sente libre et confiant pour défendre les autres et remettre en question. Pour être juste, ils ont immédiatement répondu au problème. »

Francesca Mallen, de Let Clothes Be Clothes, une campagne visant à mettre fin aux stéréotypes de genre dans la conception et la commercialisation de vêtements pour enfants, a ajouté : « C’est fantastique de voir Marks and Spencer agir rapidement à ce sujet, et l’image semble maintenant avoir été supprimée.

« Nous aimons la transformation et passons à des vêtements pour enfants plus unisexes chez M&S, mais tous les détaillants doivent faire attention à l’utilisation de descriptions et d’images susceptibles de offenser gravement. »

Un porte-parole de M&S a déclaré : « Pendant la pandémie, nous avons utilisé des frères et sœurs pour nous conformer aux restrictions – comme le montre cette image.

« Nous voulons que nos clichés soient naturels, amusants, appropriés et inclusifs et suite aux commentaires de nos clients, nous avons pris la décision de supprimer ce cliché en particulier. »