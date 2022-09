Mark’s on 59 sert de grandes saveurs dans une petite salle – Shaw Local

Quel joli petit endroit.

La cuisine du Mark’s on 59 à Shorewood a à peu près la taille d’un canapé, mais le personnel prépare vraiment des plats impressionnants.

Le site Web de Mark’s on 59 a déclaré: “Appelez votre commande et nous l’aurons prête pour vous!” Et mon garçon, l’ont-ils fait. Nous avons récemment passé une commande pour la famille et on nous a dit de venir la chercher dans 15 minutes. Ce n’était même pas assez de temps pour traverser la ville.

Et pourtant, la nourriture chaude était encore chaude même après l’avoir ramenée à la maison et l’avoir finalement servie à notre équipe affamée.

Nous avons commencé avec une commande de filets de poulet pour 6,99 $. Ils étaient brûlants, croquants et bien assaisonnés.

Les bâtonnets de mozzarella pour 5,29 $ étaient également excellents. Encore une fois, ils étaient chauds, croustillants, bien assaisonnés et très ringards.

La même qualité était vraie pour les rondelles d’oignon et les frites.

Parmi les trois sauces fournies avec notre commande (barbecue, moutarde au miel et marinara), la moutarde au miel était la préférée. Nous y avons trempé les quatre entrées.

Pour nos plats principaux, nous avions un sandwich au poulet grillé, un pauvre garçon, un cheeseburger avec du bacon et un sous-marin de dinde sculpté à la main.

Le site Web de Mark’s on 59 a déclaré qu’il se spécialisait dans le bœuf et les saucisses italiens authentiques, les hot-dogs de style Chicago et les sous-sandwichs sculptés à la main. J’ai donc opté pour “sain” et j’ai commandé le sous-marin sculpté à la main.

Le sous-marin est venu avec de la mayonnaise, de la laitue romaine, de la dinde, de la moutarde, du fromage suisse, de la tomate et de l’oignon rouge. J’ai sauté le fromage pour des raisons d’allergie.

Quel super sous-sandwich. Le pain était frais, la dinde était tendre, la tomate et l’oignon rouge n’étaient pas mous, et la mayonnaise et la moutarde n’ont pas submergé le sandwich. J’ai mangé la moitié (trop plein d’entrées) et j’ai gardé la moitié pour le lendemain.

Le sandwich au poulet grillé de 6 onces pour 7,99 $ était accompagné de laitue, tomate, oignon rouge, mayonnaise et moutarde au miel ou vinaigrette italienne.

Le poulet était magnifiquement grillé – juste la bonne quantité d’omble, mais le poulet était toujours juteux. Il était évident que le personnel mettait la mayonnaise pendant que le sandwich était chaud, car il enrobait le poulet comme une sauce. Délicieuse!

Le pauvre garçon pour 10,29 $ est venu avec des oignons grillés et a été servi sur du pain à l’ail. Dans l’ensemble, le sandwich était excellent et la viande du pauvre garçon était particulièrement savoureuse. Nous le commanderions certainement à nouveau.

Le cheeseburger au bacon était merveilleux. C’était un hamburger de 1/3 livre avec du fromage pour 7,69 $ avec de la moutarde et du ketchup, et garni de bacon pour 1,39 $ de plus.

Le hamburger était bien cuit et est arrivé avec beaucoup de fromage et de bacon.

Le site Web de Mark’s on 59 indique que le lieu, qui a ouvert ses portes en 2000, est une entreprise familiale et propose des repas intérieurs décontractés abordables, des plats à emporter, un service de restauration et un hébergement pour des fêtes privées.

• The Mystery Diner est un employé de Shaw Media. L’identité du dîneur n’est pas révélée au personnel du restaurant lors de la commande ou du retrait de la nourriture. Si le Mystery Diner ne peut pas recommander l’établissement, nous ne publierons pas d’histoire.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: Mark est sur 59

OÙ: 714, rue Cottage (route 59), Shorewood

TÉLÉPHONER: 815-744-3043

INFORMATIONS: markon59.com