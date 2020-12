MONTGOMERY, Ala.: Kevin Marks a marqué sur un touché de 1 verge avec 1:09 à jouer et Buffalo a effectué un dernier arrêt défensif pour battre Marshall 17-10 au Camellia Bowl vendredi.

Remplaçant le leader national des verges au sol par match, Jaret Patterson, Marks a porté 35 fois pour 138 verges pour les Bulls (6-1) contre l’une des meilleures défenses du pays.

Grant Wells a emmené Marshall (7-3), qui s’était rallié d’un déficit de 10-0, au Buffalo 20 sans temps mort. Le sac de Kadofi Wright a aidé à forcer un quatrième et un 11 et Eric Black a ajouté son deuxième sac pour mettre fin à la menace.

Buffalo s’est amélioré à 2-3 dans les bols, battant également Charlotte au Bahamas Bowl 2019.

Le match entre la meilleure équipe de course du pays et la défense de course n ° 2 a perdu un peu de son éclat avant même le coup d’envoi.

Patterson, qui a totalisé 1072 verges et 19 touchés en six matchs, ne s’est pas déguisé après s’être blessé au genou droit lors du match de championnat de la conférence mi-américaine.

Marks a réalisé 23 courses pour 117 verges à la mi-temps, bien qu’il ait été principalement arrêté en seconde période par une défense qui n’a cédé que 88,9 verges au sol par match à venir.

Le Thundering Herd tenait toujours Buffalo à 155 verges au sol, la moitié de sa propre moyenne.

Marshall a égalisé sur le panier de 21 verges de Shane Ciucci avec 8:48 à jouer au troisième quart, et c’est là que le score se tenait jusqu’au touché de Marks.

Comme Buffalo, Marshall n’était pas à pleine puissance. Le meneur de course Brenden Knox, le joueur défensif de l’année C-USA Tavante Beckett et le plaqueur droit partant Josh Ball se sont retirés du match. Beckett était l’un des trois partants défensifs manquants.

C’était le premier match de bowling de la NCAA joué le jour de Noël depuis 2003.

LE TAKEAWAY

Marshall: L’offensive n’est allée nulle part au début, mais la défense a résisté aux menaces de score tôt pour garder le match serré. Le parieur Robert Lefevre a aidé avec des bottés de dégagement de 59 et 61 verges au quatrième quart.

Buffalo: J’ai sorti deux disques impressionnants pour ouvrir le jeu. Alex McNulty a raté un panier de 34 verges tombant à 0 sur 3 cette saison, puis les Bulls ont échoué sur un quatrième essai de la Marshall 25.

SUIVANT

Marshall: Wells revient après avoir remporté les honneurs de la première année de la Conférence américaine pour mener l’offensive. La plupart des défenseurs partants reviennent mais Beckett était l’un des meilleurs passeurs du programme.

Buffalo: Patterson et Vantrease ne sont que des juniors, donc Buffalo pourrait les récupérer pour une autre saison. Mais trois partants de la ligne offensive et trois receveurs partants sont des seniors, tout comme l’ailier défensif Malcolm Koonce, une sélection All-MAC à deux reprises.

