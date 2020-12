Nous avons de bonnes nouvelles pour ceux d’entre nous qui pourraient avoir besoin d’un ajustement de soutien-gorge ou désespérément d’une nouvelle lingerie. À partir du 3 décembre, Marks and Spencer lance un service d’ajustement de soutien-gorge sans contact dans 64 de ses plus grands magasins en Angleterre et au Pays de Galles. Ce service devrait également être déployé dans les magasins d’Écosse et d’Irlande du Nord à partir du 14 décembre.

L’offre sans contact sera gérée par l’équipe d’experts en lingerie de M&S et les consultations comprendront:

Mesure sans contact (les collègues montreront aux clients comment prendre leurs propres mesures de sous-bande avec précision avec un ruban à mesurer stérilisé et évalueront la taille de la tasse – le tout à distance sociale)

Conseils sur les différents styles, formes et options disponibles chez M&S (en magasin et en ligne)

Aidez à sélectionner et à acheter le soutien-gorge parfait – des options de tous les jours aux soutiens-gorge de sport, en passant par quelque chose de spécial.





Avant le deuxième verrouillage en Angleterre, le service adapté a été testé dans cinq grands magasins M&S (Bluewater, Bromley, Kingston, Milton Keynes et Westfield White City) avec d’excellents commentaires des clients sur le service « sûr » et « utile » – en particulier pour premiers rendez-vous de soutien-gorge.

Il est recommandé aux clientes de s’adapter régulièrement (tous les 6 à 12 mois) car les seins fluctuent en fonction du poids et des changements hormonaux (en particulier pendant la grossesse). Le port de la bonne taille de soutien-gorge est essentiel pour le confort, le soutien, l’équilibre et surtout la confiance. Marks and Spencer est également le plus grand détaillant de lingerie du pays – vendant 24 millions de soutiens-gorge par an.

Le service adapté comprendra la mise en place de mesures strictes d’hygiène et de distanciation sociale pour garantir aux clients une utilisation en toute confiance du service. Ces mesures comprennent:

Lavage des mains: Des postes de désinfection des mains seront à l’entrée de toutes les cabines d’essayage de lingerie et les clients seront invités à se désinfecter les mains à l’arrivée; les collègues se laveront les mains entre chaque rendez-vous.

Distance sociale: distance de 2 m à maintenir en tout temps entre le soutien-gorge et le client.

Nettoyage approfondi: Les cabines d’essayage doivent être nettoyées après chaque client, y compris toutes les surfaces et tous les ruban à mesurer, avec un nettoyage en profondeur tous les soirs.

Produit en quarantaine: Tous les soutiens-gorge essayés et non achetés seront isolés.

Couvre-visage: les collègues porteront un couvre-visage, une visière et des gants jetables et les clients porteront un couvre-visage – comme ils le feront lors de leurs achats dans le reste du magasin.







Tous les rendez-vous pour la coupe de soutien-gorge M&S peuvent être réservés en ligne pour s’assurer que les coordonnées sont collectées pour le suivi et la traçabilité. De plus, la réservation en ligne aidera M&S à offrir à ses clients un meilleur service avant et après l’ajustement des soutiens-gorge avec des rappels de rendez-vous utiles.

Pour trouver votre magasin Marks and Spencer le plus proche, maintenant qu’ils sont à nouveau ouverts, nous avons ouvert le localisateur de magasin ici pour plus de facilité. Vous y trouverez également des informations d’ouverture et de fermeture.

Laura Charles, directrice de la lingerie de M&S, a déclaré: «Trouver le soutien-gorge parfait ne concerne pas seulement le vêtement lui-même, c’est la coupe parfaite. Nous savons que nos clients continueront à utiliser les services en ligne et nous travaillons dur pour les améliorer, mais nous voulons également leur offrir le choix d’une expérience en magasin, nous sommes donc ravis de commencer notre coupe de soutien-gorge sans contact. un service. Les clients peuvent s’attendre à l’excellent service qu’ils connaissent et aiment, mais adapté pour cette période, avec des mesures de sécurité étendues en place pour protéger nos clients et nos collègues.

Ci-dessous, nous avons répertorié tous les magasins où ce service sera disponible en Angleterre et au Pays de Galles: