Marko Stunt annonce sa retraite de la lutte professionnelle

Marko Stunt prend sa retraite de la lutte professionnelle.

L’ancien lutteur de l’AEW a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux qu’il se retirerait de la compétition sur le ring sur les conseils de ses médecins.

« Accepter cette réalité a été l’un des moments les plus difficiles de ma carrière, mais je sais que c’est la bonne décision », a-t-il écrit.

Il a remercié AEW, GCW et le propriétaire de GCW, Brett Lauderdale, dans sa déclaration, pour lui avoir permis de lutter sur leurs plateformes.

« Merci de m’avoir donné la chance de montrer mes capacités et de partager ma passion avec les fans du monde entier », a-t-il écrit à propos d’AEW. « Pouvoir lutter à la télévision nationale était un rêve que j’aurais à peine pu imaginer lorsque je me suis lancé dans ce métier, et c’est AEW qui a réalisé ce rêve. À toutes les personnes impliquées dans AEW, de l’équipe de production aux collègues lutteurs qui sont devenus ma famille, merci d’avoir cru en moi et de m’avoir donné un chez-soi.

Stunt a également pris le temps de remercier les fans qui l’ont soutenu au fil des années, les qualifiant de « cœur et âme de cette industrie ».

« En m’éloignant du ring, j’emporte avec moi des souvenirs et des amitiés qui dureront toute une vie », a-t-il écrit en conclusion. « Même si je me retire de la compétition sur le ring, la lutte fera toujours partie de qui je suis. J’espère continuer à contribuer à cette incroyable industrie de différentes manières et rester en contact avec vous tous qui avez fait de ce rêve une réalité. Merci pour tout. »

Stunt, 28 ans, a commencé à lutter en 2015 et a fait ses débuts à l’AEW lors du premier pay-per-view Double or Nothing. Il s’est finalement allié à Jack Perry et Luchasaurus, et ensemble ils étaient connus sous le nom de Jurassic Express. Il a été libéré de la société en 2022, mais a fait une apparition surprise en juillet où il a perdu contre son ancien ami Perry dans un match de défi ouvert pour le titre TNT.

