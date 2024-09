« Je ne sais pas ce qui s’est passé exactement, parce que si nous l’avions su, nous l’aurions aidé. Mais la vitesse et, surtout, ce freinage tardif, et puis il va à gauche ou à droite… ces dernières années, il a essayé mais il n’était plus là, l’instinct de tueur avait disparu. »

Cela a conduit Ricciardo à quitter RB, et probablement la F1 pour toujours, puisque Liam Lawson s’est vu confier le siège pour les six courses restantes.

Ricciardo convaincu par ses « paroles douces »

Marko a confirmé que les raisons de Ricciardo pour rejoindre Renault étaient doubles : l’Australien « avait certaines réserves » quant à la décision de Red Bull de passer aux groupes motopropulseurs Honda, alors qu’il commençait également à être éclipsé par Max Verstappen.

« Apparemment, il a davantage écouté les paroles douces de Renault et de Cyril Abiteboul », a déclaré Marko. « Financièrement, il n’y avait pas beaucoup de différence entre ce que Renault lui proposait et ce que nous lui proposions.

« Je lui ai aussi dit : ‘Les chaussures seront difficiles pour toi’ [referring to Ricciardo’s victory celebration in drinking champagne from a race boot]. Je ne pense pas que nous ayons souvent vu Renault sur le podium.

« Il est venu vers nous en battant [Sebastian] Vettel avec des victoires de trois à zéro en 2014 et après cela, Daniil Kvyat a parfois été plus rapide que lui, mais au cours de la saison, il l’a également gardé sous contrôle.

« Et puis Max est arrivé et il est devenu de plus en plus fort, donc c’était certainement l’une des raisons de sa décision de choisir Renault plutôt que nous. »