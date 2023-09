Marko Mitrović entraînera l’équipe masculine de football des États-Unis aux Jeux olympiques de 2024

Le Serbe-Américain Marko Mitrović entraînera l’équipe masculine américaine des moins de 23 ans aux Jeux olympiques de Paris en 2024, US Soccer annoncé mercredi.

Mitrović, qui arrive après avoir passé un an et demi à la tête de l’équipe masculine américaine des moins de 19 ans, dirigera l’équipe masculine américaine lors de sa première participation aux Jeux olympiques depuis Pékin 2008. En conséquence, l’ancien entraîneur des moins de 16 ans, Michael Nsien, remplacera Mitrović. avec l’équipe U19.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Nous ne pourrions être plus heureux que Marko et Michael continuent de jouer un rôle important dans notre programme masculin, car ces deux équipes constituent des étapes cruciales dans le parcours de l’équipe nationale », a déclaré le directeur sportif de la Fédération américaine de football, Matt Crocker.

« Pendant son séjour avec les moins de 19 ans, Marko a joué un rôle déterminant dans l’orientation de nos talents émergents et nous espérons qu’il dirigera désormais notre équipe nationale masculine des moins de 23 ans, car ce groupe d’âge offre à ces joueurs une incroyable opportunité de poursuivre leur développement. en affrontant une opposition d’élite sur la scène mondiale et en concourant pour un titre mondial olympique.

Marko Mitrović a passé du temps en tant qu’entraîneur adjoint de l’USMNT lors de la finale de la Ligue des Nations de la Concacaf cet été. John Dorton/USSF/Getty Images pour l’USSF

Les hommes américains se sont qualifiés pour les Jeux olympiques après avoir remporté le Championnat U20 de la Concacaf l’année dernière. Les équipes olympiques de football masculin seront composées de joueurs nés à compter du 1er janvier 2001, à trois exceptions près.

Mitrović, qui a également été assistant des entraîneurs-chefs par intérim de l’USMNT Anthony Hudson et BJ Callaghan cet été, dirigera son premier camp d’entraînement U23 lors de la fenêtre internationale d’octobre.

« Ce fut un honneur de travailler pour l’US Soccer et je suis extrêmement fier de l’opportunité de diriger les États-Unis aux Jeux olympiques », a déclaré Mitrović.

« J’ai pu voir personnellement les joueurs à haut potentiel progresser grâce à notre système de développement et je suis ravi qu’ils représentent fièrement leur pays sur une scène aussi importante. Les Jeux olympiques seront une plate-forme spéciale pour nos joueurs et moi. j’ai hâte de poursuivre les préparatifs. »

Avant de rejoindre US Soccer, Mitrović a travaillé au sein de la formation serbe et a été entraîneur adjoint du Chicago Fire FC en MLS et du club de championnat anglais de Reading.