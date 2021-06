Marko Arnautovic suspendu pour un match pour avoir insulté un joueur lors de la victoire de l’Autriche sur la Macédoine du Nord | Actualités footballistiques

Marko Arnautovic a été suspendu un match pour avoir insulté un autre joueur lors de la victoire 3-1 de l’Autriche sur la Macédoine du Nord.

Il manquera jeudi le match de l’Autriche à l’Euro 2020 contre les Pays-Bas.

Arnautovic, qui est entré en jeu en deuxième mi-temps et a frappé tard dans la victoire de dimanche, semblait furieux alors qu’il célébrait son but avant que le capitaine David Alaba n’intervienne pour le restreindre.

Il s’est excusé pour sa réaction de colère envers les partisans de la Macédoine du Nord, mais a nié avoir utilisé un langage raciste à leur encontre.

Selon certains médias, la colère du joueur de 32 ans était également dirigée contre les joueurs nord-macédoniens Egzon Bejtulai et Gjanni Alioski, tous deux d’origine albanaise.

« Il y a eu hier des propos passionnés dans les émotions du match pour lesquels je voudrais m’excuser – en particulier auprès de mes amis de Macédoine du Nord et d’Albanie », a déclaré Arnautovic, d’origine serbe, sur Instagram.

« Je voudrais dire une chose très clairement : je ne suis pas raciste. J’ai des amis dans presque tous les pays et je défends la diversité. Tous ceux qui me connaissent en sont conscients. »

Plus à venir…

Il s’agit d’une nouvelle de l’Euro 2020 qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous propose des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Rugby League, Rugby Union, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les gros titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.