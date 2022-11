Marklund nomme l’employé de l’année – Shaw Local

Marklund a annoncé que Yanary Labrador, un employé de son campus Hyde Center à Genève depuis 14 ans, a remporté le prix commémoratif Claire Haverkampf de cette année. Après avoir travaillé dans son pays natal, Cuba, elle a rejoint Marklund en 2008, quelques années après avoir déménagé aux États-Unis, selon un communiqué de presse.

N’ayant jamais travaillé avec des personnes gravement handicapées avant de venir à Marklund, Labrador a utilisé sa formation d’infirmière pour s’épanouir en tant que professionnelle du soutien personnel. Au fil des ans, elle a assumé des rôles supplémentaires en tant que perceptrice, ambassadrice de Marklund et professionnelle principale du soutien personnel, et siège à des comités axés sur l’appréciation et la diversité des employés, l’équité et l’inclusion.

Selon l’un de ses proposants, Labrador connaît tous les résidents du campus et a développé des liens avec eux, dont plusieurs sont avec elle depuis le jour où elle a commencé.

Le prix, nommé d’après le fondateur de Marklund, est décerné chaque année à un employé qui démontre un véritable engagement envers la mission de rendre la vie quotidienne possible pour les personnes ayant un handicap profond.