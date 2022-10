Marketplace teste 5 aliments populaires avec des allégations saines qui peuvent être trop belles pour être vraies

Leur emballage promet de grands avantages pour la santé – riche en fibres, riche en protéines, vrais fruits et plus encore – mais un CBC Marché enquête révèle ce qui est vraiment à l’intérieur de cinq aliments populaires dont les étiquettes peuvent les faire paraître plus sains qu’ils ne le sont.

“Un” halo santé “est essentiellement la perception qu’un aliment est meilleur qu’il ne le dit, avec très peu de preuves pour étayer cela”, a déclaré Stefania Palmeri, diététicienne autorisée à Toronto.

Selon Rosa Marchitelli (à gauche) et la diététiste Stefania Palmeri, les experts de la boutique de produits peuvent induire les consommateurs en erreur en leur faisant croire qu’ils sont en meilleure santé qu’ils ne le sont. (Radio-Canada)

“Quand je vois des produits comme celui-ci, c’est frustrant en tant que diététiste parce que je peux voir comment les consommateurs en deviennent la proie.”

Alors que la plupart des étiquettes répondent aux exigences d’étiquetage du gouvernement, Palmeri et l’expert en obésité infantile et endocrinologue, le Dr Robert Lustig, conviennent que les produits suivants ne tiennent pas les promesses d’emballage. Ils se demandent si les règles d’étiquetage du Canada en font assez pour protéger les consommateurs contre des étiquettes potentiellement trompeuses.

REGARDER | Marketplace teste les étiquettes alimentaires :

Marketplace teste les étiquettes alimentaires CBC Marketplace examine de plus près cinq aliments populaires dont les étiquettes font des allégations santé qui peuvent être trop belles pour être vraies.

Vexé par le vecteur

Le plus trompeur, selon ces experts en nutrition, est l’allégation audacieuse “riche en protéines” sur le devant du substitut de repas Vector de Kellogg – trouvé dans l’allée des céréales.

En caractères gras, la boîte revendique “riche en protéines” avec “13 g de protéines”. Mais un examen attentif des informations nutritionnelles sur le panneau latéral montre que le produit en contient moins de la moitié – 5,7 grammes par portion.

Les consommateurs n’obtiennent la totalité des protéines revendiquées sur l’emballage que s’ils ajoutent 200 millilitres de lait écrémé, ce qui signifie que la majorité des protéines ne proviennent pas de Vector lui-même.

Kellogg’s dit que Vector est un substitut de repas, pas une céréale, donc les règles d’étiquetage sont différentes. (Jenny Cowley/CBC)

Palmeri appelle cela “la manipulation marketing”.

“Appeler des céréales” riches en protéines “mais seulement lorsqu’elles sont servies avec du lait est idiot”, a déclaré Palmeri. “Presque comme une publicité pour du pain riche en protéines, mais seulement s’il est combiné avec du beurre de cacahuète.”

Vector a une petite clause de non-responsabilité qui indique que du lait écrémé doit être ajouté pour atteindre l’allégation de protéines.

Parce qu’il s’appelle un substitut de repas et non une céréale, les règles d’étiquetage de Santé Canada le permettent.

L’étiquette nutritionnelle Vector indique que le produit contient moins de la moitié de la quantité de protéines annoncée sur le devant de la boîte, à moins qu’il ne soit combiné avec 200 millilitres de lait écrémé. (Radio-Canada)

Le marketing du produit cible souvent les personnes actives qui souhaitent augmenter leur apport en protéines, comme l’athlète de Natation Canada Kate Hulford, qui mange Vector comme collation sans lait parce qu’elle est intolérante au lactose.

Elle a été surprise quand Marché lui a révélé qu’elle ne recevait pas les 13 grammes de protéines par portion annoncés sur le devant de la boîte.

“C’est trompeur”, a déclaré Hulford Marché. “Surtout si vous vous concentrez sur les athlètes qui veulent obtenir une teneur élevée en protéines.”

L’athlète de Natation Canada Kate Hulford (à gauche) et ses coéquipières se tournent régulièrement vers Vector pour leur régime riche en protéines, estimant que le produit contenait 13 grammes de protéines par portion avant d’ajouter du lait. (Radio-Canada)

Dans un communiqué, Kellogg’s a déclaré que l’étiquette de Vector était “factuelle et transparente”. L’entreprise a poursuivi en disant qu’elle est allée au-delà des exigences canadiennes en matière d’étiquetage des aliments en ajoutant les informations sur la teneur en protéines avec et sans lait sur le côté de la boîte.

‘Les légumes surtout de nom seulement’

Le site Web de Garden Veggie Straws de Sensible Portions indique que “la combinaison de pommes de terre cultivées dans le jardin, de légumes mûrs et d’aucun arôme artificiel fournit une collation meilleure pour vous”. Mais ne vous laissez pas tromper en pensant que c’est un choix sain, disent les experts en diététique.

Le produit est “des légumes principalement de nom”, a déclaré Shannon Crocker, une diététiste professionnelle basée à Hamilton. Le produit se compose principalement de fécule de pomme de terre, de farine de pomme de terre, d’amidon de maïs, de pâte de tomate, de poudre d’épinards et de sucre de canne.

Malgré l’étiquette, les experts en nutrition affirment que les pailles de légumes du jardin n’ont pas les avantages des légumes entiers. (Radio-Canada)

“Quand je parle aux gens de grignotines, ils confondent souvent cela avec une collation salée plus saine qu’une croustille”, a-t-elle déclaré, “mais c’est encore plus hautement transformé et pauvre en nutriments”.

Hains Celestial, propriétaire de Sensible Portions, a refusé de commenter.

“Rien qu’un bonbon”, dit le docteur

Les collations aux fruits mélangés de Welch présentent des images de fruits sur la boîte et des lettres en gras qui annoncent « les fruits sont notre premier ingrédient » et « fabriqués avec de vrais fruits ».

Mais les experts soulignent les ingrédients énumérés qui montrent que le produit est principalement de la purée de fruits, une méthode de transformation des fruits qui peut éliminer une grande partie de ce qui les rend sains.

L’emballage du Welch’s indique « les fruits sont notre premier ingrédient » et « fabriqué avec de vrais fruits ». (Jenny Cowley/CBC)

“Ce n’est rien d’autre qu’un bonbon et devrait être annoncé comme tel”, a déclaré le Dr Robert Lustig, endocrinologue et professeur émérite de pédiatrie à l’Université de Californie, notant qu’il y a 10 grammes de sucre par portion.

Une petite impression sur le côté de la boîte indique : “Non destiné à remplacer les fruits frais dans l’alimentation.”

“Lorsque vous mangez des fruits et des légumes, vous vous attendez à plus de fibres, vous vous attendez à plus de vitamine C, plus de potassium”, a déclaré Palmeri. Au lieu de cela, selon les informations nutritionnelles, les collations aux fruits Welch’s “ne sont pas une source importante de … fibres, vitamine A, vitamine C”.

Le Dr Robert Lustig est professeur émérite de pédiatrie, division d’endocrinologie, à l’Université de Californie à San Francisco, spécialisé dans l’obésité et le diabète chez les enfants. (David MacIntosh/CBC)

Welch’s a déjà fait la une des journaux aux États-Unis procès sur son “vrai fruit” et nutritionnel réclamations mais ces poursuites ont été soit rejetées, soit réglées.

La société a écrit Marché qu’il respecte son label et sa « communication toutes marques », et que ses clients « comprennent » que le snack n’est pas destiné à remplacer les fruits frais dans l’alimentation.

“Bombe à sucre”

L’emballage de la boisson Bolthouse Blue Goodness contient beaucoup de myrtilles et de mûres riches en antioxydants et en fibres sur le devant de la bouteille, mais les experts en diététique disent qu’il ne faut pas s’y tromper.

Une grande partie de la fibre contenue dans Bolthouse Farms Blue Goodness provient de l’inuline, un supplément de fibres. (Jenny Cowley/CBC)

Les deux principaux ingrédients sont le jus de pomme à base de concentré et la purée de banane, puis en bas de la liste, le jus de myrtille, de cassis et de mûre à base de concentré.

La bouteille indique que 250 millilitres contiennent “21% de fibres de valeur quotidienne”, mais les experts disent qu’une grande partie des fibres ne provient pas des baies sur l’emballage, mais d’un supplément de fibres de racine de chicorée appelé inuline.

“Je pense que certaines personnes peuvent percevoir que toute cette fibre provient des belles baies sur l’étiquette”, a déclaré la diététicienne torontoise Leslie Beck, “et en ce sens, c’est trompeur.”

« C’est un peu une astuce pour faire croire aux gens qu’en ajoutant de l’inuline pour augmenter la teneur en fibres du jus de fruit, ce jus est aussi nutritif que le fruit entier », a poursuivi Beck, notant que Santé Canada veut maintenant que les Canadiens limitent les jus de fruits. dans leur alimentation.

Le Guide alimentaire canadien ne classe plus le jus comme une « portion de fruits ». (Stéphanie Matteis/CBC)

Depuis 2019, le Guide alimentaire canadien considère le jus comme un “boisson sucrée” et recommande aux Canadiens de remplacer les boissons sucrées par de l’eau. Selon le guide, la consommation de boissons sucrées est associée à un risque accru d’obésité, de diabète de type 2 et de carie dentaire.

Lustig appelle Bolthouse Blue Goodness “une bombe à sucre”, avec 27 grammes de sucre – près de sept cuillères à café par tasse.

Ajoutez à cela, le produit prétend avoir “7½ portions de fruits” par bouteille, mais Marché constaté que Santé Canada n’autorise plus ce type d’allégation. Le Guide alimentaire canadien ne classe plus le jus comme une « portion de fruits ».

Après Marché a demandé à Bolthouse à ce sujet, la société a déclaré que l’étiquette changerait l’année prochaine.

Quant à l’inuline ajoutée, la société a écrit que c’est pour les avantages des fibres, et le jus de concentré maintient le produit abordable.

Les brownies aux fibres sont “trop ​​beaux pour être vrais ?” demande à la diététicienne

Marché a également examiné Fibre 1 Chocolatey Fudge Brownies, où l’emballage indique qu’il fournit cinq grammes, soit 20 % des fibres quotidiennes.

Selon Santé Canadales femmes ont besoin de 25 grammes de fibres par jour et les hommes de 38 grammes par jour.

Une grande partie de la fibre de Fibre1 provient de l’ajout d’inuline (Fibre1.ca)

Une grande partie de la fibre de ce produit provient de inuline ou la fibre de racine de chicorée, qui a des avantages digestifs mais peut aussi causer inconfort en particulier pour ceux qui ont des problèmes gastro-intestinaux, a déclaré Palmeri.

Deni Ogunrinde souffre du syndrome du côlon irritable (IBS-C), une maladie qui peut causer des douleurs abdominales répétées, de la constipation ou les deux, alors elle surveille tout ce qu’elle mange.

Lorsque ses médecins lui ont dit qu’elle avait besoin de plus de fibres, la femme de Toronto a essayé différents produits, dont certains aliments à base de fibres 1. Elle a dit qu’elle avait tellement mal au ventre qu’elle évite maintenant complètement tout produit contenant de l’inuline.

“C’est un type de fibre qui non seulement ne m’aiderait pas, mais aggraverait en fait mes symptômes”, a déclaré Ogunrinde.

General Mills, propriétaire de Fiber 1, n’a pas répondu directement à la réponse d’Ogunrinde à l’inuline. La société a écrit qu’elle respecte le Règlement sur les aliments et drogues de Santé Canada pour toutes les allégations d’étiquetage et de fibres, et a précisé qu’une partie des fibres ajoutées provient de la canne à sucre, ainsi que de l’inuline.

Demande des étiquettes plus claires

Le Dr Lustig pense qu’il faudra “un tollé du public” avant que Santé Canada, l’agence chargée de développer les étiquettes des aliments, ne modifie les règles.

Santé Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ont refusé les entrevues ou les commentaires parce que « les questions portent sur la conformité des produits ».

L’ACIA, l’agence chargée de faire appliquer la réglementation sur l’étiquetage des aliments, a écrit que les consommateurs qui pensent qu’un produit alimentaire n’est pas conforme ou qui pensent qu’une étiquette alimentaire est trompeuse peuvent utiliser le lien suivant pour se plaindre .

L’ACIA indique qu’elle examinera les rapports de non-conformité et prendra les mesures appropriées au besoin.

Palmeri a offert ce conseil aux consommateurs :